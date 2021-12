TikTok, ecco 5 sexworker gay, o che fingono di esserlo, che si promuovono con video borderline

3 minuti di lettura

Uomini e giovani maschi che giocano tra loro, si baciano e si palpano. Tiktok è piena di video che vede come protagonisti bonazzi di ogni genere senza maglietta che fanno migliaia di cose. Alcuni apertamente gay, altri apertamente etero, altri su cui abbiamo qualche dubbio e altri che invece sono eterosessuali, ma hanno rapporti omosessuali.

Sembra andare di moda il trend “homisexual”: ragazzi etero che baciano altri ragazzi etero. E questo, secondo i protagonisti dei video, servirebbe ad abbattere le barriere. E così TikTok si riempie di bromance. Ma a chi guarda questi ragazzi giocare con la propria sessualità, fingendosi ciò che non si è, sembra più una mossa per ottenere qualche like invece che un abbattimento delle barriere.

E se da una parte abbiamo delle bromance discutibili, dall’altra abbiamo alcuni sexworker che hanno deciso di trasformare TikTok in una vetrina per il loro account OnlyFans e non solo. Ma qui invece di ottenere qualche like si ottengono subscription a pagamento. Di gran eco è stato il caso di Diego Barros, che è diventato il primo uomo ad arrivare ad un milione di dollari di guadagni su OnlyFans in appena otto mesi. Il creator, apertamente gay anche se non ha mai interagito con nessuno nei suoi video hot, ha anche un profilo TikTok dove si diverte a pubblicare video dal contenuto bollente, ma non SNFW.

Sulla stessa scia abbiamo i due sexworker Alejo Ospina e Daniel Montoya, gay couple, ma ognuno con suo profilo TikTok. Sui loro account troviamo video che raccontano la loro vita quotidiana, i loro allenamenti in palestra e alcuni teaser video realizzati per pubblicizzare i contenuti hot di OnlyFans, spesso girati anche con altri creator gay.

Alla fine promuovere il proprio lavoro sui social è una cosa che fanno tutti. C’è chi fa lo chef e pubblica le foto di alcuni piatti con la ricetta, o chi fa il fotografo e pubblica gli scatti per avere nuovi clienti. Quello che però fa storcere il naso a molte persone sono i sexworker che si fingono gay per cavalcare quest’onda mediatica che però, apparentemente, funziona.

Il caso che ha fatto più clamore di tutti è stato quello di Brandt’s Boys (“i ragazzi di Brandt” tradotto in italiano, ndr). La piattaforma è stata fondata da Brandt e Nash, il quale aveva una fidanzata al college, ma che è stato convinto da Brandt a provare delle cose nuove. E così ora i due fanno coppia fissa, questo almeno è quello che si legge sul loro sito.

Durante il periodo di pandemia da Covid-19 hanno deciso di ampliare però il business e hanno creato una casa del sesso. I protagonisti sono Kyle, Jordan e Troy, tre giovani ragazzi etero che si divertono ad avere rapporti sessuali tra loro. Ovviamente tutto filmato e postato sulla piattaforma a pagamento. Sui loro profili TikTok invece il contenuto si fa meno piccante, per ovvi motivi, ma la tensione sessuale è alle stelle. E qui si aprono molte domande. La propria sessualità e il proprio orientamento sessuale sono quindi alla mercé di like e soldi?

–Flavio Marcelli