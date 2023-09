Time for Change, Mahmood al Colosseo con Nicola Piovani e Annie Lennox: e la tv?

0:00 Ascolta l'articolo

Il 10 settembre si terrà un concerto di solidarietà all’interno del Parco del Colosseo, a Roma, per sostenere la sfida globale per un mondo più inclusivo. Time for Change nasce da un’idea di Danilo Cirilli, con l’obiettivo di utilizzare la musica e l’arte come linguaggi universali a supporto di cause umanitarie creando uno spettacolo unico all’interno di un contesto archeologico iconico e riconoscibile in tutto il mondo, dove ogni protagonista non sia solo un performer ma un testimonial di cause importanti.

Tre gli artisti protagonisti, ovvero Annie Lennox, il premio Oscar Nicola Piovani e Mahmood, in una serata quest’anno dedicata al supporto del progetto End Polio, portato avanti dal Rotary Club per l’eradicazione della poliomielite in tutto il mondo.

La visione di Luca Tommassini come direttore Artistico e co-autore ha permesso di realizzare un grande racconto che correrà insieme al tempo e alla luce. Vivrà nel momento perfetto della magic hour: iniziando con l’incantevole luce dell’imbrunire, per concludersi con il suggestivo buio coronato da un cielo stellato. Tutto questo all’interno di una scenografia ispirata all’arte di JAGO. La sua opera Look Down sarà al centro del progetto scenografico di Time For Change. Un invito a guardare in basso, a porre lo sguardo verso i più fragili. La scultura ha già fatto il giro del mondo, partendo da piazza del Plebiscito, a Napoli, per poi essere successivamente esposta nel deserto di Al Haniyah a Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti, con il nome di Look Here, arrivando fino al palco di Time For Change al Tempio di Venere a Roma.

La musica e l’arte sono linguaggi universali. “In un’era in cui la velocità della comunicazione ci porta ad essere continuamente distratti, la musica e la voce di leaders globali può aiutarci ad accendere una luce su tematiche di interesse sociale e sollecitare le persone a passare all’azione in favore di chi ha più bisogno“. Questa è la finalità del progetto Time for Change, che avrà come ospiti anche il ballerino e acrobata tedesco Dergin Tokmak, affetto da poliomielite sin da piccolo, e la chef stellata Cristina Bowerman.

La serata esclusiva sarà riservata a 400 ospiti. Non è chiaro se verrà registrata e mandata in onda in tv prossimamente.

