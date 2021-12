Tom Daley ha un solo desiderio di Natale: “Che un calciatore della Premier faccia coming out”

2 minuti di lettura

Tra le icone sportive di questo 2021 oramai arrivato agli sgoccioli, Tom Daley si è concesso un curioso ‘messaggio di Natale’ per Channel 4, in onda il prossimo 25 dicembre. Il tuffatore inglese, oro olimpico a Tokyo la scorsa estate, ha voluto fare concorrenza al tradizionale messaggio natalizio della Regina Elisabetta II, attaccando nuovamente i Paesi omotransfobici chiamati ad ospitare grandi eventi sportivi.

“Nel 2022 la Coppa del Mondo si terrà nel secondo paese più pericoloso della Terra per le persone queer, il Qatar“, ha ricordato Tom. “Perché permettiamo a luoghi non sicuri per tutti i tifosi e tutti i giocatori di ospitare i nostri eventi sportivi più prestigiosi? Ospitare un Mondiale è un onore. Perché lo concediamo loro? Avere un Gran Premio di Formula 1 è un onore. Perché l’abbiamo dato all’Arabia Saudita?“.

Daley ha poi voluto pubblicamente applaudire Josh Cavallo, calciatore australiano che lo scorso 27 ottobre ha pubblicamente fatto coming out. Cavallo è così diventato l’unico calciatore professionista di “serie A” al mondo apertamente gay.

“Ben fatto Josh, voglio dire, il tuo coraggio è incredibile“, ha detto Tom. “Ma pensa solo per un momento al numero di giocatori che sono troppo spaventati per parlarne e a quanto debbano sentirsi soli a causa di tutto questo“. Ed è qui che Daley ha espresso il suo “unico desiderio di Natale”, ovvero che un giocatore della Premier League, campionato inglese di calcio, faccia coming out.

“Quasi il 7% delle persone nel Regno Unito si identifica come gay o bisessuale e ci sono circa 500 giocatori della Premier League. Ciò significa che statisticamente ci sono abbastanza giocatori per tre squadre di calcio che corrono su quel campo ogni settimana. C’è almeno un gay in ogni singolo club della Premier League che vive in una bugia. Quindi, se avessi un desiderio di Natale vorrei che il prossimo anno cambiasse tutto. Quel giocatore incredibilmente coraggioso della Premier League si faccia avanti e dica “Sono gay”. Quella persona ispirerebbe i gay di tutto il mondo, darebbe speranza a migliaia di adolescenti alle prese con la propria sessualità e salverebbe la vita di innumerevoli giovani che attualmente non si sentono come se avessero un posto in questo mondo”.

Successivamente, Tom ha espresso la propria vicinanza alla comunità transgender, soprattutto sportiva. “Il fatto che abbiano raggiunto questo obiettivo nell’attuale clima di paura e panico intorno alle persone trans, rende i loro risultati ancora più impressionanti”. “Non c’è LGB senza la T.”

Oltre all’oro olimpico di Tokyo nella gara dei tuffi sincronizzati dalla piattaforma di 10 metri, la scorsa estate il 27enne Daley ha vinto anche un bronzo. Altri due bronzi li aveva conquistati alle olimpiadi di Londra e Rio de Janeiro. Le sue prime olimpiadi Tom le ha vissute nel 2008 a Pechino, ad appena 14 anni. L’anno dopo, nel 2009, è diventato campione del mondo a Roma. Oggi è felicemente sposato con Dustin Lance Black e orgoglioso padre.

© Riproduzione Riservata