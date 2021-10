Tom Daley e il coming out con i nonni: “Per loro essere gay era innaturale”

2 minuti di lettura

Dopo aver rivelato di aver contratto il Covid-19 a inizio 2021, e di aver pensato di morire, Tom Daley, pochi mesi dopo medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo dal trampolino dei 10 metri, ha raccontato il suo coming out in famiglia con nonna Rose e nonno Dink.

Daley ha condiviso la storia nella sua nuova autobiografia, Air: What I Learned from Sport, Fame and Fatherhood, confessando come la reazione sbalordita dei suoi nonni lo abbia reso cauto nel dichiarare la propria omosessualità ad altri.

“Nonna Rose e nonno Dink mi hanno supportato enormemente durante la mia crescita. Vivevano a poche porte dalla nostra prima casa a Derriford (Plymouth) e da allora mi sono sempre rimasti vicini, so che i miei successi sportivi li hanno inorgogliti. In fondo, pensavo che sarebbe andata bene, ma il mio cuore martellava mentre guidavo lungo la strada e bussavo alla loro porta. Quando abbiamo iniziato a chiacchierare di cose di tutti i giorni, non riuscivo proprio a parlarne. Alla fine ho fatto un respiro profondo e ho trovato il coraggio. All’inizio ho detto loro che il motivo per cui Dustin Lance Black era a Plymouth era legato al fatto che volesse girare un documentario su di me. Sembrava una buona storia di copertina. ‘Conosci Lance, è fantastico, vero?’, ho iniziato. “Sì, Lance, è un bel giovanotto”, rispose nonna Rose. “Beh, in pratica, Lance e io abbiamo una relazione”, dissi. ‘Certo che hai una relazione. State facendo un documentario insieme”, rispose lei. ‘Ehm, no, non quel tipo di relazione. Abbiamo una relazione a due.’ Non riuscivo a dire ‘è il mio ragazzo’, o per essere ancora più chiaro, ‘Sono gay’. “Certo che sì”, rispose. Non stava proprio capendo. Ho visto il nonno in un angolo, che stava iniziando a piangere. Il nonno non ne era contento, e mentre la nonna cercava di stare bene, era semplicemente infelice. ‘Dai, Tom. Pensi che sia naturale?! Cosa ne penserebbe tuo padre?’, disse il nonno. Mi sono sentito così triste per la loro mancata accettazione. Il nostro rapporto dopo è diventato piuttosto teso. Ora mi guardo indietro e capisco che la loro reazione iniziale era nata perché non capivano l’esistenza di diversi orientamenti sessuali, o perché non conoscevano qualcun altro che fosse apertamente gay. Ma inutile dire che mi ha molto ferito. Mi ha anche fatto temere la reazione del grande pubblico. “Se i miei nonni hanno difficoltà ad accettarmi, cosa direbbero gli altri?”.