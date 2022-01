Tom Daley è entrato nell’Ordine dell’Impero Britannico

2 minuti di lettura

Tom Daley è stato nominato Ufficiale dell’Eccellentissimo Ordine dell’Impero Britannico, essendo entrato nella celebre Queen’s New Year Honors List di inizio anno. I New Year Honours sono una serie di onorificenze decise dalla Regina Elisabetta che vengono solitamente concesso ogni primo giorno dell’anno, tra ordini cavallereschi, titoli nobiliari e altre onorificenze. Il cosiddetto “OBE”, l’Ufficiale, fa parte della 4a classe dell’Ordine. Tom vi è rientrato per i suoi straordinari “tuffi”, per le sue battaglie per i “diritti LGBTQ+ e la beneficenza”.

Intervistato da BBC Breaksfast, Daley, che a fine 2020 era già entrato nella lista degli atleti inglesi dell’anno, ha confessato di sentire ora la responsabilità di simile riconoscimento.

“Sono estremamente orgoglioso di essere stato onorato con un’OBE“, ha detto il tuffatore inglese, inevitabilmente colpito dalla “responsabilità di rendere l’intero Commonwealth un posto migliore per le persone LGBT+, per le donne, per le persone black, per renderlo un luogo più inclusivo e accogliente”. “Con l’accettazione di questa OBE è ora mia responsabilità contribuire a creare il cambiamento e a realizzare un ambiente in cui tutti possano essere ciò che vogliono, indipendentemente da dove vengano“.

Daley ha sottolineato che vuole “aiutare tutte le persone che si sentono estranee” nel Regno Unito, impegnandosi ad alzare la voce e a lavorare per migliorare la vita delle persone queer, aggiungendo: “Se non puoi vederlo, non puoi esserlo“.

Tom è ormai sempre più icona LGBTQ+ internazionale a 360°. Dopo aver vinto il suo primo oro olimpico a Tokyo, ha affermato che la sua nuova “missione” è quella di impedire ai Paesi più omotransfobici al mondo di poter partecipare ai Giochi Olimpici. Il CIO, stuzzicato dal tuffatore, ha replicato che non ha “né il mandato né la capacità di modificare le leggi o il sistema politico di un Paese sovrano“. Successivamente, Daley ha criticato anche la FIFA per aver affidato i prossimi mondiali di Calcio all’omotransfobico Qatar.

Tom ha trascorso l’ultimo dell’anno insieme all’amato Dustin Lance Black, come da entrambi raccontato sui social.

© Riproduzione Riservata