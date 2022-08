Tom Daley sull’urgenza di una comunità LGBTQIA+ unita: “Stanno cercando di distruggerci”

2 min. di lettura

Non è il periodo storico più roseo per la comunità LGBTQIA+, e anche nel mondo dello sport non ce la passiamo alla grande: proprio per questo il campione olimpico Tom Daley invita a restare unitə oggi più che mai.

In un’intervista per The Guardian, Daley ha espresso tutta la sua indignazione e sgomento per quanto riguarda la squalifica delle atlete trans – proprio lo scorso Giugno, la FINA (Federazione Internazionale del Nuoto) ha abolito la partecipazione alle gare nelle squadra femminili ad ogni danna trans che non ha portato avanti la transizione in pre-pubertà: “Dire a qualcunə che non può gareggiare e non può fare qualcosa che ama solo per chi è, lo trovo così fuori posto. È qualcosa che m tocca fortemente – dare alle persone trans la possibilità di condividere la loro posizione” ha commentato indignato Daley, specificando che per lui l’inclusione non ha nulla a che vedere con la giustizia: “In quanto esseri umani dovremmo essere un po’ più attenti prima di bannare completamente delle persone da un contesto. Se i giovani sono condannati a non poter fare quello che amano, potrebbero solo arrendersi“.

Per Daley la squalifica delle atlete trans è solo la punta dell’iceberg di una situazione pronta a degenerare sempre di più: “Tutto quello che sta succedendo negli Stati Uniti con i diritti delle donne. Poi il matrimonio gay che è stato di nuovo messo sotto dibattito. Il fatto che in Regno Unito ancora non hanno bannato le terapie riparative per le persone trans. Sento che è un momento fondamentale per la comunità queer” ha spiegato l’atleta, aggiungendo che “se non ci attiviamo subito, accadrà qualcosa di monumentale e torneremo al punto di partenza”. Daley ha fatto riferimento anche all’attuale disastrosa situazione climatica, sottolineando che il nostro pianeta si sta spegnendo: “Se non cerchiamo di risolverlo e smettiamo di parlare d’altro, presto non avremo più nemmeno un pianeta dove esistere.”

Per Daley la comunità LGBTQIA+ è “fratturata” in questo momento, ma a è proprio questo l’obiettivo della destra più estremista: “Stanno cercando di distruggerci” ha aggiunto, definendo il centrodestra estremamente capace di far scontrare le persone l’una contro l’altra, e trasmettendo un clima di tensione, divisione, e paura. Tuttavia, c’è speranza per le nuove generazioni che, sottolinea Daley, non prestano così tanta attenzione alla sessualità o il genere: “Chiunque vuole solo essere un essere umano”.



