Ex ballerino di Amici rivela: “Un uomo sposato che lavora nel calcio ci ha provato con me”

Vi ricordate di Tony Aglianò? Concorrente della sesta edizione di Amici di Maria De Filippi, il ragazzo è tornato in televisione nelle scorse ore, nel salotto di Pomeriggio Cinque, in qualità di migliore amico dell’influencer Selvaggia Roma.

La donna, inquilina della casa del Grande Fratello Vip 5, è entrata nel gioco lanciando la bomba di un flirt estivo con Enock Barwuah, suo collega di gioco. A testimonianza dell’incontro e del discutissimo bacio, scambiato fra i due quando il ragazzo era già fidanzato con Giorgia Migliorati, alcuni messaggi su Instagram. Nonostante Enock abbia rivelato che dietro quelle chat compromettenti ci fosse un suo amico, proprio Tony Aglianò ha confessato che le cose non siano andate così. Presente anche lui alla serata in cui è avvenuto l’incontro fra i due inquilini, l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi ha detto a Barbara d’Urso:

Enock sui messaggi ha detto che è stato l’amico e non è vero. Quando l’amico ci ha detto di entrare nel privé, questo amico invitava me e non Selvaggia. Ecco perché non è stato l’amico a mandare i messaggi a Selvaggia. Ho messaggiato con lui anche su Instagram. Lui non poteva parlare in maniera esplicita con me perché fa un tipo di lavoro nel mondo del calcio ed è sposato. Non direi mai il nome, non mi permetterei mai di dirlo.