Tony Anatrella, il Vaticano condanna il prete omofobo accusato di abusi sessuali

82enne presbitero, psicoterapeuta, scrittore e docente universitario francese, Tony Anatrella, autore tra gli altri della voce “Omosessualità e omofobia” nel Lexicon del Pontificio consiglio per la famiglia, da più parti considerati un esperto delle “teorie gender” nonché un agguerrito oppositore delle unioni civili e della comunità LGBT, non potrà più esercitare attività correlate alla psicoterapia, né confessare e/o presiedere celebrazioni pubbliche. Anatrella dovrà vivere la propria pensione in preghiera.

La decisione del Vaticano è figlia delle pesantissime accuse ai danni del parroco, che avrebbe abusato sessualmente di persone fragili, tra cui un minorenne all’epoca dei fatti. Nell’estate del 2018, Anatrella era stato sospeso dalla pratica pastorale perché accusato di aver abusato sessualmente di almeno cinque suoi pazienti, tutti giovani adulti. Ora è arrivato il bis, per bocca dell’arcivescovo di Parigi, monsignor Laurent Ulrich, che ha precisato come «a seguito di diverse denunce archiviate per prescrizione da parte della giustizia francese, nel 2016 era stata avviata una procedura canonica nei confronti di padre Tony Anatrella. Dopo aver informato le persone all’origine di tali segnalazioni, l’arcidiocesi ha preso la decisione di rendere pubblico l’esito di tale procedura».

Le prime accuse e denunce ai suoi danni risalgono addirittura al 2001. Il primo a denunciarlo fu un ex seminarista, Daniel Lamarca, che si era rivolto a lui nel 1987 per “curare” la propria omosessualità. Anatrella, secondo quanto confessato da Lamarca, gli spiegò che lui “non era realmente omosessuale” e che “avrebbe potuto superare la sua condizione attraverso una terapia”. Terapia in cui Anatrella avrebbe dovuto masturbarlo, rimanendo a sua volta nudo. Altre accuse simili sono finite sui giornali negli anni a seguire, senza però coinvolgere minorenni.

Nel maggio del 2016 l’arcivescovo di Parigi, cardinale André Vingt-Trois, precisò di “non poter agire sulla base di dichiarazioni anonime e indirette”, invitando coloro che ritenevano di essere stati vittime di abusi sessuali da parte di monsignor Tony Anatrella a farsi avanti, presentando all’Autorità ecclesiastica una formale denuncia. E così è successo, con il via al processo canonico contro Anatrella, nel frattempo sospeso dalla sua attività di docente al Collège des Bernardins a Parigi.

Nel corso dei decenni, Anatrella ha sostenuto che l’omosessualità potesse essere “curata“, in quanto a suo dire “forma di immaturità narcisistica“. Non contento è stato aspramente critico nei confronti delle cosiddette teorie gender.

A suo dire il genere sessuale “non dipende più dal genere maschile o femminile, ma da quello che ognuno si costruisce soggettivamente e che l’orienta verso l’eterosessualità, l’omosessualità, il transessualismo, ecc“. Tra i suoi libri pubblicati in Italia dalle edizioni San Paolo si ricordano “La teoria del gender e l’origine dell’omosessualità. Una sfida culturale” e “Il regno di Narciso. Una società a rischio di fronte alla differenza sessuale negata“. Nel 2005 aveva scritto di proprio pugno un documento che fu utilizzato come base dal Vaticano per proibire l’ordinazione al presbiterato di candidati omosessuali.

