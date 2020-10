Torino ospiterà nel 2021 l’assemblea generale dei pride europei, è ufficiale

Il Coordinamento Torino Pride ha vinto con il 64% de voti: ospiterà nel 2021 l’Assemblea Generale di EPOA (European Pride Organisers Association). Mai una città italiana si era candidata.

Si tratta della più grande assemblea annuale del network internazionale che riunisce le principali realtà europee e che organizza gli EUROPRIDE. EPOA è stata fondata nel 1991 a Londra su iniziativa degli organizzatori dei pride di Amsterdam, Berlino e Londra e, da quell’anno, è cresciuta costantemente fino a raccogliere le adesioni di oltre 90 organizzazioni attive in più di 30 paesi UE. Dal 1991 ad oggi, la conferenza annuale di EPOA (AGM, Annual General Meeting) è stata organizzata nelle più importanti città e capitali europee.

La presentazione del dossier di candidatura si è svolta stamane online: per il Torino Pride sono intervenuti Alessandro Battaglia e Silvia Magino; presenti anche la sindaca di Torino Chiara Appendino e il direttore generale dell’Unar, Triantafillos Loukarelis. La candidatura era supportata dalle principali associazioni pride fra cui anche Milano e Roma. Torino era in competizione con Lisbona.

“Questa è una vittoria per tutte e tutti coloro che si battono in Italia per costruire una società più giusta ed equa” commentano Giziana Vetrano coordinatrice del Torino Pride e Alessandro Battaglia che ha coordinato la candidatura.