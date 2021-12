Torino, costituito il comitato promotore per il Museo dell’Omosessualità

4 minuti di lettura

La proposta per un Museo sulla Storia dell’Omosessualità a Torino sembra stia diventando realtà.

Lo scorso ottobre Angelo Pezzana e Maurizio Gelatti, presidente e co-presidente della Fondazione Sandro Penna – FUORI!, avevano scritto una lettera aperta rivolta neosindaco di Torino Stefano Lo Russo e al Presidente della regione Piemonte Alberto Cirio.

La richiesta era semplice. Visto il successo della mostra dedicata ai cinquant’anni del FUORI! (organizzata al Polo del ‘900 e al Museo Diffuso della Resistenza), Pezzana e Gelatti chiedevano di aprire finalmente un Museo delle Storia dell’Omosessualità nel capoluogo piemontese. La lettera era supportata anche dalla grande attenzione che i musei LGBTQIA+ riscuotono in giro per il mondo.

In attesa di incontrare il Presidente di Regione e il Sindaco di Torino, Pezzana e Gelatti hanno costituito un comitato promotore, includendo personalità di spicco della politica, della cultura e dell’attivismo, tra cui Simone Alliva, Chiara Appendino, Monica Cirinnà, Nicola Lagioia e Vladimir Luxuria.

Il Comitato promotore:

Angelo Pezzana e Maurizio Gelatti | presidente e co-presidente della Fondazione Sandro Penna-FUORI!

Guido Accornero | Imprenditore e Fondatore Salone del Libro di Torino

Simone Alliva | Scrittore e Giornalista. Esperto di cronaca politica e diritti civili

Chiara Appendino | Già Sindaca di Torino

Alessandro Battaglia | Già Coordinatore Torino Pride, Presidente Associazione Quore e membro del Comitato per i Diritti Umani del Consiglio Regionale del Piemonte

Luca Beatrice | Curatore e Critico d’arte contemporanea, già Responsabile del Padiglione Italia alla 53ª Biennale d’arte di Venezia

Giulio Biino | Notaio, Presidente Fondazione Circolo dei Lettori

Alessandro Bollo | Direttore Polo del ‘900

Giorgio Bozzo | Produttore discografico, Autore televisivo, Commediografo, Giornalista e ideatore del podcast Le Radici dell’Orgoglio sulla storia del movimento omosessuale in Italia

Laura Camis De Fonseca | Industriale e Presidente Fondazione Camis De Fonseca

Tommaso Cerno | Giornalista e Senatore

Monica Cirinnà | Senatrice e prima firmataria della Legge sulle Unioni Civili

Sarah Cosulich | già Direttrice Artissima e Quadriennale di Roma, ora Direttrice Pinacoteca Agnelli

Anna Cuculo | Attrice, Regista, Coreografa e fra le prime animatrici di FUORI! Donna

Paola Cuniberti | Imprenditrice e Manager del mondo dello spettacolo

Rita De Santis | Scrittrice, Poetessa e Presidente onoraria AGEDO Nazionale

Irene Dionisio | Regista, Artista, Operatrice culturale e già Direttrice Lovers Film Festival

Stefano Francia di Celle | Direttore Torino Film Festival

Vera Fraboni | Architetta e fra le prime Attiviste transessuali del FUORI!

Chiara Ghislieri | Docente e già Presidente del Comitato Unico di Garanzia dell’Università degli Studi di Torino

Fulvio Gianaria | Avvocato e Presidente OGR-CRT

Marco Alessandro Giusta | Coordinatore Torino Pride, già Assessore ai Diritti della Città di Torino, già membro della Segreteria Nazionale di Arcigay

Yuri Guaiana | Attivista per i diritti LGBT, Senior Campaigns Manager dell’Associazione internazionale All Out

Nicola Lagioia | Scrittore, Direttore Salone del Libro di Torino

Giampiero Leo | Vicepresidente Comitato Diritti Umani del Consiglio Regionale del Piemonte, Consigliere di Indirizzo Fondazione CRT, già Assessore alla Cultura

Elena Loewenthal | Scrittrice, Direttrice Circolo dei Lettori

Vladimir Luxuria | Politica, Artista, Direttrice Lovers Film Festival

Beatrice Merz | Presidente Fondazione Merz IT, Fondazione Merz CH e hopefulmonster editore

Mariateresa Martinengo ­ | Consigliera e Segretaria Ordine dei Giornalisti del Piemonte

Roberto Mastroianni |Filosofo, Curatore d’arte e Presidente Museo Diffuso della Resistenza

Arianna Montorsi | Docente e Referente del Rettore per la Parità di Genere e la Diversità al Politecnico di Torino

Ugo Nespolo | Artista, già Presidente del Museo Nazionale del Cinema

Antonella Parigi | Imprenditrice, fra le Promotrici di Torino Città per le Donne e già Assessora alla Cultura della Regione Piemonte e Direttrice Circolo dei Lettori

Marco Pellissero | Giurista e Docente di Diritto Penale

Antonio Pizzo | Docente, fra i Promotori della Cattedra di Storia dell’Omosessualità dell’Università degli Studi di Torino

Donata Prosio | Attivista per i diritti LGBT, già Coordinatrice Torino Pride

Giovanni Quer |Giornalista e Ricercatore

Luca Ricolfi | Docente, Politologo e Sociologo

Gianni Rossi Barilli | Giornalista e Storico del movimento omosessuale

Enrico Salvatori | Programmista RAI, esperto di archivi audiovisivi e di storia radiotelevisiva, del costume e dello spettacolo e consulente di festival internazionali

Paolo Verri | Già Direttore Salone del Libro di Torino, Comitato Italia 150 e Torino Internazionale. Fra i vari incarichi, ha diretto la candidatura di Matera a Capitale Europea della Cultura

Le motivazioni del Museo dell’Omosessualità