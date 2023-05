Torino si candida per l’EuroPride 2027, è ufficiale

0:00 Ascolta l'articolo

Tra 4 anni, ovvero nel 2027, l’EuroPride potrebbe tornare in Italia, 16 anni dopo l’edizione romana che vide Lady Gaga incantare un milione di persone al Circo Massimo.

Il Torino Pride presenterà ufficialmente la candidatura della città di Torino all’EuroPride del 2027, dopo aver ospitato lo scorso ottobre la conferenza annuale dell’European Pride Organizers Association (EPOA), per la prima volta andata in scena nel Bel Paese. Un network europeo che ha coinvolto le principali realtà europee nel campo dell’organizzazione dei Pride, rimaste tutte estremamente colpite dalla bellissima Torino e dall’impeccabile organizzazione.

L’EuroPride del 2023 si terra a La Valletta, Malta, dal prossimo 7 al 17 settembre, mentre l’EuroPride del 2024 andrà in scena a Salonicco, dopo la cancellazione causa Covid del 2020. Nel 2025 si volerà a Lisbona, mentre nel 2026 non ci sarà nessun EuroPride perché scoccherà l’ora del Worldpride di Amsterdam, con il 2027 prima data utile da poter conquistare. Al momento non si conoscono altre città europee candidate ad ospitarlo, ma Torino parrebbe in pole position per far suo l’obiettivo.

L’Intenzione degli organizzatori del Torino Pride sarà quella di accendere un faro sull’Italia e sulla politica italiana, mai come in questo momento orientata verso l’omotransfobia, la rimozione di diritti conquistati e la cancellazione di diritti ancora da abbracciare. Al fianco di Torino ci sarà anche Roma, che prima del Covid-19 aveva presentato la propria candidatura per il World Pride del 2025, poi sfumata. Il Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli sosterrà la candidatura europea di Torino, puntando ad una futura edizione del World Pride.

Un EuroPride, quello che vorrebbero organizzare a Torino, quanto mai intersezionale, in grado di coinvolgere non solo la città e la regione Piemonte ma l’intero Paese, con altre realtà eventualmente coinvolte in una sorta di onda lunga rainbow che possa poi meravigliosamente splendere ai piedi della Mole Antonelliana.

