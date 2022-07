Torna SKAM Italia: data d’uscita e teaser trailer della quinta stagione – VIDEO

2 min. di lettura

Attenzione fan di SKAM Italia: la serie italiana più amata in circolazione sta per tornare giovedì 1 Settembre 2022, alle ore 9:00, su Netflix. Su produzione di Cross Production, regia di Tiziano Russo e sceneggiatura sempre firmata da Ludovico Bessegato e Alice Urciolo, la quinta attesissima stagione vedrà come protagonista il personaggio di Elia (interpretato da Francesco Centorame, che abbiamo visto anche nel video super queer di “Mantieni il Bacio” con Michele Bravi).

Dopo la prima stagione dedicata al personaggio di Eva (Ludovica Martino), la seconda a Martino (Federico Cesari) – dedicata alla storia d’amore gay tra due ragazzi – la terza su Eleonora (Benedetta Gargari), e la quarta su Sana (Beatrice Bruschi) – dove veniva raccontata l’esperienza di una ragazza italiana di seconda generazione, musulmana praticante – Elia è considerato da tutt* il fannullone del gruppo, troppo superficiale per impegnarsi in una relazione sentimentale. Ma in questo nuovo capitolo ci riserverà non poche sorprese: “Al centro della quinta stagione, le vicende di Elia (Francesco Centorame) e l’importante percorso di accettazione che dovrà compiere.” scrive Netflix Italia “La complicità degli amici di sempre, determinante per raggiungere questo obiettivo, si intreccerà alle vicende di Elia alle prese con i nuovi personaggi“.

Lo stesso team di Skam Italia, formato da Ludovico Bessegato e Alice Urciolo, ha da poco annunciato anche PRISMA, serie dichiaratamente LGBTQIA+ in arrivo a brevissimo su Prime Video.

