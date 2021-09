Troye Sivan, Rihanna chiede a Tom Daley di fotografarlo mentre urina: lo scatto è virale

2 minuti di lettura

C’erano Rihanna, Tom Daley e Troye Sivan. No, non è una di quelle barzellette che non fanno ridere nessuna, ma vita vera. Le tre star, icone per la comunità LGBTQ+ di mezzo mondo, hanno avuto modo di incontrarsi nel corso dell’ultimo Met Gala di lunedì 13 settembre, l’evento benefico in scena a New York, tra i red carpet (che in questo caso è più una scalinata) più celebri al mondo. I due cantanti e il tuffatore si sono incontrati non distanti dai bagni del Metropolitan Museum of Art, dove è stata scattata una foto diventata virale sui social.

Lo scatto non vede protagonista il curioso trio, bensì solamente Troye Sivan, girato di spalle mentre attiva il rubinetto. “Rihanna ha detto a Tom Daley di scattare questa foto mentre faccio pipì”, ha scritto l’artista nella didascalia del tweet con l’immagine. “Storia vera“, ha scritto successivamente Tom Daley in una Storia di Instagram. Insomma, un orinatoio più celebre in queste ore della Fontana di Marcel Duchamp, che la diva delle Barbados non è riuscita a fotografare probabilmente perché impossibilitata ad entrare nei bagni degli uomini.

Ma da dove nasce la richiesta buffa di Rihanna? L’unica spiegazione razionale è legata al vestito con cui Troye Sivan, tornato da pochi giorni in rotazione radiofonica con Angel Baby, si è presentato al Met Gala. Una sorta di lunghissima canotta nera aderente, più simile ad un tubino, tale da mettere in risalto il fisico atletico del cantante australiano.

A vederlo, infatti, ci si chieda come sia possibile da sbottonare nel momento del bisogno. A quanto pare, però, non c’è nemmeno bisogno di abbassare le spalline: basta alzare la gonna! Rihanna non ha ancora commentato lo scatto, almeno pubblicamente, ma c’è da pensare che l’abbia vista e che una risata le sia scappata (anche perché da qualche giorno è riuscita ad entrare nell’olimpo dei miliardari grazie al suo marchio Fenty Beauty, se non ride lei…).