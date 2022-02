Troye Sivan protagonista del film “Three Months”

2 minuti di lettura

Grandi notizie per i fan di Troye Sivan (@troyesivan): l’effervescente popstar e adorabile twink australiano farà il suo debut come attore protagonista nel film “Three Months”.

L’ha annunciato nelle ultime ore sul suo Instagram, condividendo la locandina ufficiale.

Il lungometraggio, che Sivan dice “realizzato nonostante tutte le bizzarre circostanze di una pandemia globale“, arriverà sulle piattaforme streaming di Paramount+ il prossimo 23 Febbraio (ancora indefinita la data italiana, ahinoi). Scritto e diretto da Jared Frieder e prodotto dallo stesso team di Juno e Up In The Air (“tra i miei film preferiti” scrive Sivan).

Nella Florida del 2011, Sivan interpreterà Caleb, un ragazzo che a pochi giorni dal diploma, scopre che potrebbe aver contratto l’HIV. Nell’arco dei tre mesi che precederanno i risultati del test, Caleb si innamorerà.

Three Months non è la prima volta sul grande schermo per Sivan: a soli quattordici anni nel 2009 ha recitato in X-Men Origins: Wolverine nel ruolo del piccolo Logan, per poi esordire sul grande schermo nel 2018 con Boy Erased, al fianco di Lucas Hedges, Nicole Kidman, e Russell Crowe.

Nel 2017 aveva manifestato anche il desiderio di interpretare Elio, nel celebre Call Me By Your Name: “Penso che sia stato realizzato al 100% per Timothée Chalamet perché lui è meraviglioso, ma avrei voluto almeno fare un provino” dichiarò Sivan sul film di Luca Guadagnino: “Sono al 100% correlato a quella personaggio, in ogni singola cosa, anche per il suo corpo e il suo aspetto. È stato così strano. Guardavo il suo corpo ed ero tipo, ‘Quello è il mio corpo’.”

Per il grande debutto, Troye Sivan includerà anche due nuovi brani inediti, in collaborazione con il produttore Sigur Ros, frontman della band Jonsi, con cui aveva già collaborato per il brano “Revelation“, presente nella colonna sonora di Boy Erased e candidato ai Golden Globe 2018.

