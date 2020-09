Ucraina, l’Odessa Pride attaccato dai neonazisti: la polizia guarda senza intervenire

In Ucraina scoppiano nuovamente gli scontri. L’Odessa Pride di domenica pomeriggio si è trasformato in un attacco violento da parte di gruppi neonazisti, che hanno bloccato la parata dopo 10 minuti dal suo inizio. Gli omofobi hanno pianificato un agguato, con striscioni contro il pride e spray al peperoncino.

Un’attacco che non doveva avvenire, secondo gli organizzatori dell’Odessa Pride. La Polizia aveva assicurato che non ci sarebbero stati scontri, e che la parata sarebbe stata sotto protezione. La Polizia, in tenuta anti sommossa, avrebbe dovuto blindare la marcia e assicurare il procedere dell’evento fino alla fine. Invece le squadre che seguivano la parata si sono mosse in ritardo, assistendo alle violenze degli omofobi senza muovere un dito.

Solo alla fine hanno deciso di intervenire, accerchiando i presenti al pride in modo da impedire che i neonazisti continuassero a picchiarli.

Il bilancio

Gli organizzatori hanno detto che l’Odessa Pride si è svolto per 6 anni senza problemi. Solo quest’anno c’è stato un attacco. La Polizia, dopo l’intervento, ha arrestato 16 persone. Altre 12 sono state fermate per teppismo. Alcuni erano minorenni. Una ragazza di 24 anni partecipante al pride è stata trasportata all’ospedale, dopo essere stata attaccata con lo spray urticante.

L’attacco all’Odessa Pride dimostra che anche in Ucraina prende piede un sentimento omofobo

L’Ucraina non è mai stato un Paese molto aperto nei confronti della comunità LGBT. Al momento l’omosessualità è depenalizzata, ma per il resto non esistono leggi contro le discriminazioni o unioni civili e matrimoni per coppie dello stesso sesso.