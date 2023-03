Uganda, ergastolo se sei gay, obbligo di outing per parenti, amici e conoscenti

0:00 Ascolta l'articolo

Ergastolo in Uganda se dici sono gay. Detenzione per chi omette l’outing: se conosci una persona gay, devi denunciarla.

Il Parlamento ha approvato un disegno di legge che inasprisce la penalizzazione dell’omosessualità, che in Uganda era già reato, e aggiunge nuovi reati penali.

Pena di morte per abuso di bambini e per abuso di persone vulnerabili.

Outing obbligatorio per familiari, amici e conoscenti: è richiesto dalla legge riferire dell’omosessualità delle altre persone. Per omissione di outing, è prevista la detenzione.

Detenzione anche per e i proprietari di immobili adibiti ad uso ricreativo sessuale per atti omosessuali o per qualsiasi altra attività abbia a che fare con i diritti delle minoranze sessuali. Anche per l’associazionismo.

Ergastolo in caso di rapporti sessuali tra una persona hiv+ e una persona minorenne.

La legge si applica anche per gli ugandesi all’estero, che in teoria possono essere estradati. E per gli stranieri in Uganda. Sanzioni pesanti per organizzazioni e mezzi d’informazione che difendono i diritti dei gay o incoraggiano comportamenti “deviati”.

Un attivista LGBTI+ ugandese sottolinea alla Bbc ome stia diventando pericoloso il clima sociale “per i gay“, le persone omosessuali vivono sotto l’assedio del ricatto. Le persone ricevono telefonate in cui viene loro detto:

“‘se non mi dai i soldi, denuncerò che sei gay”

“I membri della comunità queer sono stati ricattati, estorti per denaro o addirittura attirati in trappole per attacchi di massa”, ha riferito l’attivista a Bbc.

“In alcune aree anche le forze dell’ordine estorcono denaro a persone che accusano di essere gay. Alcune famiglie hanno denunciato i propri figli alla polizia”.

Il disegno di legge approvato dal Parlamento sarà ora sottoposto al presidente Yoweri Museveni che può scegliere di usare il suo veto. Lo riferisce il Manifesto. Sarebbe infatti stata l’opposizione a decidere di accelerare l’approvazione della legge in parlamento, e mettere così in difficoltà Museveni davanti alle cancellerie di tutto il mondo, presentando l’Uganda come paese che calpesta diritti civili e umani. Un contraccolpo che potrebbe rallentare i finanziamenti che l’Uganda riceve dall’Occidente per le sue infrastrutture e per l’avanzamento democratico del paese.

I paesi nel mondo in cui essere LGBTI è reato sono più di 70, ecco il nostro approfondimento.

Sulla depenalizzazione dell’omosessualità si legga questa lista di articoli.

Intervista a Fabrizio Petri, Inviato Speciale dell’Italia per i Diritti Umani delle persone LGBTIQ+

