Uomini e Donne, Ciprian conquistato da Andrea: “È bellissima, io non vedo altro” – VIDEO

< 1 minuto di lettura

Archiviati i primi forfait della scorsa settimana, con alcuni corteggiatori che hanno rivelato i propri imbarazzi al cospetto della prima storica tronista transgender di Uomini e Donne, Andrea Nicole ha finalmente elargito splendidi sorrisi nella giornata di ieri, dopo la prima esterna con Ciprian.

Il giovane si è detto particolarmente preso da Andrea: “Quando lei è scesa da quelle scale non ho visto niente del suo passato ma la donna che è. È bellissima, non ho visto altro se non questo. E poi c’è una connessione, un’intesa di sguardi che non si può spiegare diversamente“. Imbarazzata ma felice la 29enne milanese, che ha così commentato l’esterna con Ciprian.

Ci siamo inviati molti, moltissimi messaggi. Abbiamo parlato tanto, di tante cose. A me fa strano riuscire ad aprirmi in modo così sereno con una persona che sostanzialmente conosco da qualche giorno e con cui ho parlato una volta soltanto. Quello che mi dice e come lo dice mi trasmette buone sensazioni e mi dà la spinta ad aprirmi. Ovviamente sono sempre diffidente rispetto alle persone con cui esco, ma è una forma di protezione e null’altro.

Andrea ha poi voluto aggiungere una sua considerazione sul giudizio altrui, che bene o male spesso la coinvolge: “Mi sono sempre comportata con la convinzione che il giudizio della gente ha importanza se siamo noi a dargliela. Ho basato la mia vita su questo, sul fatto del fregarmene di quello che dice la gente. Io vivo per me non per gli altri“.