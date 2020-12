USA: via restrizioni per donazione di sangue da persone LGBT. La situazione nel mondo

LA FDA americana ha finanziato uno studio denominato ADVANCE, in collaborazione con diversi centri LGBT, con l’obiettivo di procedere a una definitiva eliminazione di tutte le restrizioni verso gli uomini gay / bisex per la donazione di sangue. Negli USA, la restrizione ora è di tre mesi. Lo studio mirerebbe quindi ad apportare una modifica al questionario che ogni donatore deve compilare, in modo da diversificare i fattori che portano un possibile donatore a essere accettato o meno.

Per farlo, la FDA sottoporrà un nuovo questionare a un campione di 2.000 uomini gay e bisex. Attraverso le risposte, valuteranno i possibili fattori di rischio, in modo da determinare le migliori regole per eliminare le restrizioni altamente discriminatorie.

La situazione per la donazione di sangue nel mondo

Gli Stati Uniti vietano la donazione di sangue agli uomini gay e bisex che hanno avuto rapporti sessuali con lo stesso sesso (MSM) negli ultimi 3 mesi. Con l’emergenza di Covid 19, l’unico passo in avanti negli USA è stata la riduzione del tempo di astinenza, da un anno a soli tre mesi. Ancora troppi, ma una piccola riforma importante, considerando che questo divieto era stato imposto nel 1985.

Anche in Regno Unito, nello stesso periodo, si è tornati sulla questione. Prima, gli uomini gay e bisex dovevano assicurare almeno 90 giorni di astinenza da ogni tipo di rapporto. La riforma prevede che se un uomo omosessuale o bisessuale ha un relazione stabile da almeno tre mesi, può accedere alla donazione di sangue senza attendere.

Idem in Australia, dove i sono trovati di fronte a una carenza di sangue, che secondo la stima sarebbe finite a metà aprile, in piena pandemia. Anche in Brasile era scattata l’allarme. Mentre l’Australia ha ridotto i tempi di astinenza da 12 a 3 mesi (tranne per chi è sotto PrEP, che dovrà comunque attendere un anno dall’ultimo rapporto sessuale), il Brasile ha staccato tutti, eliminando a maggio l’intero divieto, con una sentenza della Corte Suprema (non certo per la benevolenza di Jair Bolsonaro).

La situazione in Europa

In Europa, solamente Lettonia, Polonia, Russia e Spagna non hanno restrizioni per la donazione di sangue da parte di LGBT. Nel questionario, il donatore deve però confermare di non aver avuto rapporti sessuali a rischio (senza protezioni e con persone di cui no conosce lo stato di salute), ma il proprio orientamento non è considerato. La Francia ha imposto un periodo di 4 mesi dall’ultimo rapporto, in Finlandia invece è rimasto di 12 mesi.

Vi sono state delle azioni legali a riguardo, sia nei singoli Stati che a livello internazionale, per determinare la reale discriminazione presente.

Gli uomini gay e bisex donatori

Il problema della donazione sangue da parte di uomini gay e bisex è comunque un problema. Le restrizioni provengono tutte dall’epidemia di HIV/AIDS degli anni ’80. Dopo troppo tempo passato a guadare senza agire, i governi di tutto il mondo decisero di intervenire, negando tra le altre cose anche la donazione.

In Italia, e negli altri Paesi, ogni sacca di sangue e di plasma donati vengono sottoposti a dei controlli, per eliminare ogni possibile infezione che potrebbe creare danni seri al ricevente. Di conseguenza, un donatore che non rispetta le regole o che comunque ha dei valori fuori dal normale, viene scartato. Noi dobbiamo ringraziare Umberto Veronesi, ministro del governo Amato, che nel 2001 eliminò la restrizione imposta solo 10 anni prima.