Venezia 78, House of Gucci con Lady Gaga in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema?

“House of Gucci sarà in anteprima mondiale alla prossima Mostra del Cinema di Venezia?”. Ce lo siamo chiesti mesi fa, e oggi è arrivata una prima risposta. IMDB ha clamorosamente anticipato che l’ultima fatica di Ridley Scott, quasi interamente girata in Italia, sarà presentata in anteprima mondiale al Lido, nel corso della 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica che si svolgerà dall’1 all’11 settembre 2021.

Protagonista indiscussa Lady Gaga, qui negli abiti di Patrizia Reggiani, condannata per aver assunto il sicario che uccise l’ex marito Maurizio Gucci nel 1995. La Reggiani, Vedova Nera il soprannome, fu condannata a 26 anni di carcere per essere la mandante e organizzatrice dell’omicidio. Dopo aver scontato 18 anni di carcere, è stata rilasciata nel 2016.

Annunciato in sala per il 24 novembre del 2021, House of Gucci uscirà nelle sale d’Italia il 3 dicembre prossimo. Se Gaga sarà Patrizia, Adam Driver interpreterà suo marito Maurizio, con Jared Leto nei panni di Paolo Gucci, Al Pacino in quelli di Aldo Gucci, Salma Hayek in quelli di Pina Auriemma e Jeremy Irons negli abiti di Rodolfo Gucci. La sceneggiatura di Roberto Bentivegna è tratta da The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed, scritto da Sara Gay Forden e pubblicato da William Morrow nel 2001. Maurizio Gucci era il nipote di Guccio Gucci e gestì la società negli anni ’80, dopo averla strappato dalle mani dello zio.

I pronipoti di Guccio Gucci hanno ribadito tutte le loro perplessità nei confronti del film nel corso di un’intervista all’Associated Press. La cugina di secondo grado di Maurizio, teme che la pellicola possa andare oltre la storia criminale, intromettendosi nella vita privata della famiglia. “Siamo davvero delusi. Parlo a nome della famiglia. Stanno rubando la nostra identità per realizzare un profitto”.

Per Ridley Scott, 83 anni, 4 nomination Academy e mai un trionfo, un cast da urlo, con un fiume di premi Oscar da dirigere.