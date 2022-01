Veronica Yoko Plebani, l’atleta paralimpica sulla cover di Vogue Italia

2 minuti di lettura

25enne canoista, snowboarder e triatleta italiana, Veronica Yoko Plebani ha vinto una medaglia di bronzo nel triathlon, categoria PTS2, ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. Oggi Veronica troneggia sulla copertina di Vogue Italia, fotografata da Cho Gi-Seok. “Non posso descrivere quanto mi senta onorata!!!“, ha scritto sui social Plebani. “Per me essere sulla copertina di Vogue è un sogno e spero di rappresentare la mia comunità in una fase così importante“.

Una storia, quella di Valentina, che parla di disabilità, bellezza, sport, inclusività, fatta conoscere al grande pubblico proprio da Vogue Italia nel lontano 2018. “Quattro anni fa non pensavo che la mia esperienza potesse essere importante anche per gli altri, oggi invece ho una consapevolezza diversa. Ho capito che parlando di me posso dare voce ad altre persone che non si sentono rappresentate, che si percepiscono inadeguate, e questo fa la differenza“, ha sottolineato l’atleta ad Alessia Glaviano. “Anche se sono stati fatti passi da gigante c’è ancora molto lavoro da fare, soprattutto in termini di linguaggio. Spesso le persone con disabilità vengono dipinte come eroi, come se fossero portatori di una qualche forma di straordinarietà. A me capita di frequente di esser raffigurata così: un’atleta paralimpica forte e coraggiosa. In realtà quello è solo un aspetto della mia identità e non mancano i momenti di sconforto o fragilità. È anche attraverso le modalità di narrazione che adottiamo che si attua nel concreto quel processo di normalizzazione che porta a un’autentica accettazione della diversità“.

Veronica Yoko Plebani è rimasta incredula dinanzi alla notizia che sarebbe finita sulla copertina del primo numero di Vogue Italia del 2022, affidandosi completamente al fotografo coreano. “Mi sono sentita estremamente fortunata perché amo Cho, la sua delicatezza e sensibilità, la magia con cui reinterpreta il mondo naturale. Seguivo da tempo il suo lavoro e, quando ho visto che ha iniziato a seguirmi su Intagram, ho capito che il sogno si stava avverando. L’esperienza sul set è stata incredibile. Scoprire quanto Cho Gi-Seok si fosse preparato e avesse modellato la sua visione su di me mi ha veramente toccata“.

Nominata Cavaliere della Repubblica da Sergio Mattarella, l’atleta ha vinto anche un oro in Coppa del Mondo di paracanoa, un oro Europei di paracanoa e un altro oro in Coppa del Mondo di paratriathlon. Nata a Gavardo in provincia di Brescia, Veronica ha contratto nel 2011 una meningite fulminante batterica. Sopravvissuta, ha riportato la perdita delle falangi delle mani e delle dita dei piedi. Appena uscita dall’ospedale ha partecipato ad una maratona, e da allora non si è mai più fermata.

