Polonia, i vescovi propongono dei centri per ‘guarire’ le persone LGBT

Un nuovo documento, chiamato Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w kwestii Lgbt+. In italiano, si potrebbe intendere come la posizione tenuta dalla Conferenza episcopale polacca sui temi LGBT. Questo il risultato dell’assemblea generale dei vescovi, che a fine agosto si sono riuniti per discutere dei temi più spinosi che la Chiesa deve affrontare.

Come riporta Linkiesta.it, i vescovi polacchi hanno discusso dei casi di abusi avvenuti negli ultimi decenni, della paura che ancora aleggia nei fedeli che evitano la messa domenicale, e della possibilità di “aiutare” le persone LGBT. Ma quando si parla della Polonia associandola alla comunità LGBT, le virgolette alla parola aiutare sono d’obbligo.

Il documento di sintesi spende non poche parole sulla “questione LGBT”, in cui viene dimostrata la ferma contrarietà ad ogni tutela e diritto per le coppie omosessuali, come ad esempio un qualsiasi tipo di unione o la possibilità di adottare. In contemporanea, la conferenza episcopale dei vescovi polacchi vuole realizzare dei centri di consulenza per aiutare a ritrovare il proprio orientamento sessuale naturale e la propria identità di genere, ma sempre in un’ottica anti-LGBT, un sentimento ormai caro alla Polonia omofoba.

E i vescovi polacchi mettono paura

Il documento redatto dai vescovi polacchi arriva poi a vedere la comunità LGBT come una minaccia. E spiegano che le persone LGBT danno “priorità alle inclinazioni sessuali che negano la complementarità di genere tra uomini e donne“. In questo modo, minano “almeno implicitamente la loro vocazione genitoriale“. Per questo motivo, è importante che non vi siano diritti per chi vuole creare una famiglia arcobaleno.