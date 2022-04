Viaggi LGBT+ in crociera: il progetto fotografico inclusivo di Annie Leibovitz e Giles Duley tra diversità e inclusione

3 min. di lettura

Sempre più rappresentazione in film e serie tv, ma che ne è delle pubblicità, e soprattutto delle pubblicità dei viaggi? È quello che si è chiesta Lisa Lutoff-Perlo, Presidente e CEO di Celebrity Cruises, compagnia croceristica di Miami. Per questo, nella campagna Journey WonderFull lanciata lo scorso settembre, è arrivato ora il progetto che vuole cambiare come il pubblico vede i viaggi in crociera.

Annie Leibovitz e Giles Duley sono i due fotografi responsabili di All-inclusive Photo Project, una campagna pubblicitaria per le crociere di Celebrity Cruises – che stanno ancora cercando di attirare clienti dopo la pandemia – i cui protagonisti sono gruppi poco rappresentati e storicamente marginalizzati. Stiamo parlando di membri della comunità LGBTQ+, persone disabili, persone di colore, asiatiche e latino-americane. Lisa Lutoff-Perlo ha così spiegato la scelta:

«Per troppo tempo, nel settore dei viaggi ‘all-inclusive’ ha significato che tutto della vostra vacanza è incluso in un prezzo. Abbiamo deciso di sfidare questo pensiero convenzionale immaginando la frase attraverso la lente degli altri»

Accanto ad Annie Leibovitz e Giles Duley, anche altri fotografi, tra cui Naima Green, una fotografa di New York nera e queer, e Jarrad Seng, fotografo, regista e direttore creativo australiano-cinese. Tra i modellə, invece, ci sono l’attrice Jillian Mercado e l’attore Carlos Martinez, l’atleta di basket paralimpico Amy Conroy e qualche coppia di influencer e attivistə LGBTQ+ come Tim e Shaheen e Aisha e Lexie.

«Quello che Annie e tutti gli artisti di talento coinvolti in questo progetto hanno catturato così splendidamente, è che le vacanze siano davvero all’altezza del motto ‘all-inclusive’, quindi dovrebbero iniziare utilizzando immagini che includono tutti, non solo alcuni»

La missione del progetto è quella di rendere anche le vacanze, e le pubblicità che le riguardano, ricche di diversità e inclusione. A poco serve, come è stato fino ad ora, che le immagini che vediamo rappresentino solo coppie bianche etero, perché non si trovano solo queste nei resort o sulle crociere.

Jarrad Seng ha meravigliosamente riassunto in modo semplice l’obiettivo di questo importante progetto: «L’obiettivo della pubblicità è quello di presentare un mondo a cui le persone possono aspirare e dire: potresti essere tu a guidare questa nuova auto, andare in vacanza, fare una crociera di lusso… Ma se in quei mondi non vedi mai una persona che ti assomiglia, allora come puoi sentire che quello spazio include anche te? Ecco perché serve un servizio come questo»

Quello di Celebrity Cruises è un passo importante di inclusione. L’All-inclusive Project Photo consiste in una serie di database di immagini gratis che d’ora in poi tutte le compagnie potranno usare per le loro pubblicità nel mondo e così, un passo alla volta, far sentire tuttə benvenutə a bordo di una crociera.

«Sappiamo di avere altro lavoro da fare e speriamo di ispirare altri a unirsi a noi in questo importante viaggio. Sfruttando il nostro settore dei viaggi collettivi potremmo iniziare a rendere il marketing dei viaggi davvero all-inclusive»

Foto di copertina: Annie Leibovitz, Giles Duley ‘All-inclusive Photo Project‘

