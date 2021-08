Vitaly Milonov, deputato omofobo russo: ‘confinare i gay e sterilizzarli, come si fa con i gatti’

2 minuti di lettura

Scioccanti le parole di Vitaly Milonov, deputato russo molto vicino al presidente Vladimir Putin nonché primo sostenitore della legge contro la propaganda LGBT approvata nel 2013 in Russia. Nei giorni scorsi ha dato il meglio di sé, paragonando gli omosessuali a degli esseri inferiori, da sterilizzare e chiudere in uno spazio “riservato”.

Le sue dichiarazioni hanno fatto il giro della Russia grazie a un video su TikTok, in cui Milonov risponde alla domanda di una giornalista riguardante appunto il tema dei diritti civili e della comunità LGBT+. Nel video, ora rimosso, il deputato omofobo ha detto – senza freni – quello che pensa degli omosessuali, e quello che secondo lui si dovrebbe fare.

Milonov: Confinare, sterilizzare, ma dar loro da mangiare

Per il deputato, occorre “creare rifugi per confinare le persone gay“ e sarebbe “umano ospitarle e dar loro da mangiare. Dobbiamo essere umani. Come combattiamo i gatti randagi? Li sterilizziamo. E anche i gay dovrebbero essere sterilizzati”.

Ecco la sua umanità: confinare gli omosessuali, sterilizzarli, ma dare loro addirittura da mangiare. Ma nonostante tutte queste buone proposte, Milonov chiarisce: non si possono paragonare a dei gatti carini, poiché sono da considerare “lo stadio più basso di sviluppo del mondo animale“.

I precedenti del deputato omofobo

Parole vergognose, senza ritegno per la dignità e il rispetto nei confronti di un’intera comunità.

Ma nulla di strano: cosa ci si può aspettare da una persona che nel 2013 aveva chiesto di arrestare tutti gli atleti LGBT+ che partecipavano alle Olimpiadi di Sochi, perché andavano contro la legge che vietava la propaganda gay?

E di nuovo, cosa si può pensare di un politico che ha affermato che l’omofobia è “una cosa bella e l’omosessualità è disgustosa“? Lo ha affermato nel 2019, insieme a un’altra sua perla: “Un pezzo di m*rda non è pericoloso, ma è piuttosto spiacevole da vedere per le strade“.

Dal Consiglio russo per i diritti umani, è intervenuto il responsabile Valery Fadeev, per commentare le raccapriccianti dichiarazioni del deputato omofobo: “Mi sembra che, proprio come in epoca sovietica, il comitato del partito dovrebbe occuparsi di quanto detto da Milonov. Non è giusto che un parlamentare non abbia letto la costituzione russa. Puoi avere un’opinione negativa nei confronti dei gay e della comunità LGBT+, ma un politico dovrebbe dosare le sue parole e non dovrebbe chiedere pubblicamente di infrangere le leggi“.