Vulgar, in arrivo il duetto tra Sam Smith e Madonna

0:00 Ascolta l'articolo < 1 min. di lettura Scuro Chiaro

Si vociferava da tempo, ma è ufficialmente realtà.

Madonna e Sam Smith duetteranno insieme sulle note di Vulgar.

L’hanno confermato entrambə con uno snippet ufficiale: “You know you’re beautiful when they call you vulgar. I do what I wanna, I go when I gotta. I’m sexy, I’m free and I feel vulgar” ripetono le loro voci distorte nei brevi secondi di uno snippet che non rivela molto, ma promette di farci muovere le chiappe.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SAM SMITH (@samsmith)

L’unione tra lə due era solo questione di tempo: Smith durante il suo Gloria Tour si è esibit3 sulle note di Human Nature, inno di di liberazione sessuale che nel 1992 che catapultò la regina del pop sotto il mirino dell’America più bigotta. Madge, presente tra il pubblico, si è dimostrata più che felice della cover, dichiarando tutto il suo amore a Smith.

Apertamente non binary e con un corpo non conforme agli standard canonici, Smith balla mezzə nudə celebrando la sua sessualità e identità senza chiedere il permesso a nessuno, mentre un certo tipo di pubblico lo definisce il demonio sceso in Terra.

Una reazione a catena che la stessa Madonna ha incontrato più volte nella sua carriera.

Proprio per questo la combo tra i due si promette esplosiva.

Ma quando uscirà Vulgar? Ancora nn si sa. C’è chi ci vocifera il 9 Giugno, ma Smith ha condiviso un’enigmatica foto con decoltee e bianco e nero, scrivendo in caption: domani. Rilasceranno la canzone o confermeranno la data ufficiale?

Lo scopriremo tra poche ore.

© Riproduzione Riservata