Whoopi Goldberg nella bufera: “L’Olocausto non riguardava la razza”, e ABC la sospende

Leggenda di Hollywood, Whoopi Goldberg è finita nella bufera per aver affermato in diretta tv che l’Olocausto “non riguardava la razza”. A detta dell’attrice, il genocidio nazista avrebbe interessato “due gruppi di bianchi, gente bianca contro gente bianca, e quindi voi che combattevate tra voi”. Tutto ciò è avvenuto nel corso di The View, celebre talk televisivo che da anni vede Goldberg mattatrice. A nulla sono valse le scuse successive dell’attrice. La ABC ha immediatamente sospeso la diva, ritenendo le sue parole “sbagliate e offensive”.

“Se da un lato Whoopi ha chiesto scusa, dall’altra le ho chiesto di prendere tempo per riflettere e imparare in merito all’impatto dei suoi commenti“, ha precisato la presidente ABC Kim Godwin, che ha sospeso la sua partecipazione al programma per almeno due settimane. “Abc News solidarizza con i nostri colleghi, amici, famigliari e comunita’ ebraici“. Lo scivolone di Goldberg è diventato realtà nel corso di un dibattito riguardante una scuola del Tennessee, che ha vietato agli studenti di leggere una graphic novel in cui si parla di olocausto raffigurando gli ebrei come topi e i nazisti come gatti.

Ospite del The Late Show di Stephen Colbert, Goldberg ha provato a scusarsi: “Ho capito. La gente è arrabbiata. Lo accetto, e sono io che mi sono cacciata in questo guaio”. “Ho detto qualcosa che sento la responsabilità di non lasciare senza esame, perché le mie parole hanno sconvolto così tante persone, cosa che non era mai stata mia intenzione. Ma ora capisco perché, e perciò sono profondamente, profondamente grata, perché le informazioni che ho ricevuto sono state davvero utili e mi hanno aiutato a capire alcune cose diverse. Si trattava davvero di razzismo, perché Hitler e i nazisti consideravano gli ebrei una razza inferiore. Ora, le parole contano e le mie non fanno eccezione. Mi rammarico dei miei commenti, e mi correggo. Peraltro sono dalla parte del popolo ebraico, come tutti voi sapete perché l’ho sempre fatto“. Ma la sconcertante ignoranza esplicitata in diretta tv ha avuto la meglio.

66 anni, Whoopi Goldberg è una delle poche celebrità ad aver conseguito un EGOT, cioè ad aver vinto i quattro premi principali nell’ambito dell’intrattenimento statunitense: un Emmy, un Grammy, un Oscar ed un Tony Award. L’Oscar come miglior attrice non protagonista l’ha visto con Ghost – Fantasma, diventando la la seconda donna afroamericana a far sua la statuetta dopo Hattie McDaniel. Ha poi vinto due Golden Globe, due Emmy Award, un Saturn Award, quattro People’s Choice Awards, cinque Kids’ Choice Awards, sette Image Awards, due Drama Desk Awards e un Bafta. Nel 2002 le è stata assegnata una stella nella Hollywood Walk of Fame.

