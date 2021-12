Wonder Woman bacia la sorella di Superman nella nuova serie DC Comics

2 minuti di lettura

Festeggiati 80 anni di vita, con tanto di mostra celebrativa a Milano, Wonder Woman bacia la sorella di Superman nella nuova serie a fumetti DC Dark Knights of Steel. Una serie limitata ambientata in un universo fantastico che ricorda vagamente il medioevo, con il numero due che vede Lois Lane arrivare via mare su Themyscira, l’isola delle Amazzoni, per portare cattive notizie a Wonder Woman e alla principessa Zala della Casa di El, figlia di Jor-El e sorella di Kal-El , alias Superman.

Nel fumetto Lois incontra Wonder Woman e Zala nel bel mezzo di una feroce sessione di allenamento sul campo di battaglia. La giornalista rivela a Zala che suo padre è stato assassinato, con Wonder Woman che la stringe in un forte abbraccio, per poi baciarla prima che Zala voli via. Sfortunatamente, la loro relazione non viene ulteriormente esplorata nel numero, ma GamesRadar ha suggerito che la storia d’amore tra Zala e Wonder Woman potrebbe essere esplorata più avanti.

Il fumetto è scritto da Tom Taylor, Yasmine Putri, Arif Prianto e Wes Abbott. Nel corso della sua storia fumettistica Wonder Woman è stata principalmente sentimentalmente legata al pilota Steve Trevor, ma nel 2016 l’autore di Wonder Woman Greg Rucka ha fatto outing, definendola queer. Rucka, che ha lavorato a Wonder Woman negli anni 2000, aveva detto a Comicosity che la guerrera amazzone era “ovviamente” stata “con altre donne”.

La nuova storia d’amore LGBTQ+ di Wonder Woman arriva nel pieno di una rivoluzione DC Comics, con supereroi per la prima volta dipinti come dichiaratamente LGBT+. Lo scorso agosto Tim Drake, alias Robin di Batman, si è dichiarato bisessuale, così come Jon Kent, figlio di Clark Kent e nuovo Superman.