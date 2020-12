World AIDS Day: quando Lady Diana sfidò lo stigma dei malati terminali con una stretta di mano

Chi ha avuto la fortuna di seguire la travagliata storia di Lady Diana, di certo non potrà mai scordare il gesto della principessa di Galles con i pazienti malati di AIDS. È stata la prima persona celebre a stringere loro la mano, senza guanti, sicura che in questo modo non si sarebbe infettata.

Le immagini delle principessa Diana, quando ancora era la moglie di Carlo, fecero il giro del mondo, abbattendo lo stigma dato dalla disinformazione nei confronti del virus dell’HIV e dell’AIDS.

La foto che la ritrae, mentre abbraccia i pazienti, è importantissima ed emozionante, e mai come oggi è da ricordare, il World AIDS Day, è da ricordare.

La stretta di mano tra Lady Diana e il paziente

Era l’aprile del 1987. La Principessa Diana andò all’ospedale Middlesex di Londra, dove era attesa per inaugurare la prima unità che si sarebbe occupata esclusivamente dei malati di AIDS.

Al tempo, molti credevano che bastasse un semplice contatto per essere infettati. L’ignoranza regnava e in pochi sapevano come si potesse realmente trasmettere il virus. Questo portava molte persone a non voler adottare dei bambini già malati, oppure a reclamare la salma di un parente defunto, per paura e vergogna.