Copenhagen – Il World Pride di Copenhagen si è concluso con la parata finale di Sabato 21 Agosto.

Qui il racconto della parata > :::::: – : – : – > Qui il video diretta di Gay.it >

Nella galleria che potete sfogliare in alto su questa pagina, abbiamo invece raccolto le immagini di alcuni dei numerosi bambini che hanno affollato il World Pride. In questi giorni in Italia – in relazione all’approvazione del DDL Zan – si discute di bambini con la disonestà intellettuale di un paese che sull’educazione all’infanzia ha visto il proprio futuro disintegrato dall’ossessivo controllo manipolatorio dell’ipocrisia catto-comunista. Gli stessi che sbandierando la famiglia eterosessuale cis-conformata e biparentale come manifesto di progresso, hanno condotto il nostro paese alla decrescita demografica.

La leggerezza con cui i bambini del World Pride di Copenhagen hanno partecipato con le proprie multiformi famiglie al trionfo di tutti i colori dell’arcobaleno è visibile in questa galleria. E’ soltanto un tentativo di restituirvi certi momenti rubati a un’armonia palpabile tra le strade di Copenhagen. Non pensiamo di dover aggiungere parole. (gf)