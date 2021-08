Copenhagen World Pride 2021, la premier danese: “Dobbiamo continuare a combattere”

2 minuti di lettura

Copenhagen – Il gran festival del World Pride si è appena concluso nel contesto del parco Fælledparken di Copenhagen con gli speech della Principessa Reale Mary di Danimarca, moglie dell’erede al trono Frederik, e quello della prima ministra danese Mette Frederiksen.

“Siamo orgogliosi di aver accolto la comunità LGBT+ di tutto il mondo nel nostro paese” ha detto la premier Mette (@mette su instagram) che ha sfilato per tutti i 3,7 km di corteo accanto ai circa cinquemila partecipanti. “Molti passi avanti sono stati fatti in questi anni a proposito dei diritti civili – ha aggiunto la premier socialdemocratica – ma, come dimostrano questi ultimi tempi, c’è sempre modo di fare passi indietro, e per questo voglio mandare un messaggio ai miei colleghi europei: dobbiamo continuare a combattere per l’inclusione delle diversità”.

Il corteo principale è partito da Rådhuspladsen, la piazza del Municipio che negli ultimi giorni è stata denominata World Pride Square, e si è unito agli altri cinque cortei nel parco di raccolta finale Fælledparken. A causa delle restrizioni dovute alla pandemia, il comitato organizzatore del Copenhagen World Pride ha smembrato la parata in sei cortei minori che sono partiti da sei punti diversi della città. Il corteo, visibilmente composto, ha sfilato per le strade tra ali di famiglie allegramente pronte a festeggiare e omaggiare il popolo LGBT+. Numerose associazioni LGBT+ da tutta Europa, una folta delegazione del PSE e normali cittadini in grandissima prevalenza danesi hanno dato corpo al corteo.

La parata di oggi ha coronato una dieci giorni ricchissima di appuntamenti e occasioni di confronto e riflessione. Dibattiti al Festival della Democrazia, mostre d’arte e costume inerenti alla storia della comunità LGBT+, performance e spettacoli teatrali, una rassegna cinematografica, gli EuroGames sportivi, dj set. Molti di questi eventi sono stati organizzati in collaborazione con la città svedese di Malmö. Prima di trasferirsi per i bagordi finali al Closing Party organizzato nel nuovo quartiere creativo Refshaleøen, nei cuori delle numerose famiglie distese tra i prati del Fælledparken e in quelli del popolo LGBT+ più giovane e pronto a danzare e a scatenarsi, è risuonato dolce e potente il messaggio della Principessa Mary, amata madrina di questo World Pride: “Love is never wrong”.

