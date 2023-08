Zane Phillips e Froy Guiterrez, prima vacanza d’amore per i due attori. Le foto social

0:00 Ascolta l'articolo

Dopo la prima apparizione pubblica di inizio luglio, il debutto social di coppia. Zane Phillips e Froy Guiterrez sono più innamorati che mai, come esplicitato da una carrellata di foto Instagram da Cancún, in Messico. Bellissimi e aitanti, Zane e Froy appaiono teneramente abbracciati sugli scogli, in costume, mentre si guardano e si baciano con trasporto.

Phillips, 29enne di Denver, ha interpretato Ben nella serie Legacies della The CW, per poi farsi vedere in Fire Island su Disney+ e soprattutto in Glamorous, serie Netflix in cui interpreta il figlio della leggendaria magnate del makeup Madolyn Addison, interpretata da Kim Cattrall. Gutierrez, 25enne di Dallas, è stato Nolan in Teen Wolf, Mike in Hocus Pocus 2 e Jamie nella serie Cruel Summer di Freeform.

A inizio luglio si erano mostrati insieme ad un evento Pride di New York, baciandosi al cospetto dei paparazzi. Nessuno sa dove e/o quando si siano conosciuti, ma certo è che Phillips e Guiterrez sono decisamente innamorati e non hanno alcuna intenzione di nasconderlo al mondo. Felici, sorridenti e orgogliosi.

© Riproduzione Riservata