10 regali lusso di Natale da comprare online

I migliori regali di Natale sono quelli convenienti, utili e intelligenti: non è vero! I migliori regali di natale sono quelli che ti fanno impazzire, perdere la testa e ti fanno urlare wow, anche se in fondo sai che non sono wow per niente. Però come un bacio dato al buio ad uno in discoteca ti fa pensare che per un momento è bellissimo.

Ti dirò dove acquistarli, e se fai in fretta ti arrivano entro il 24. Ci sono così tanti siti di ecommerce tra cui scegliere che si adattano al tuo conto in banca. In questa lista ho cercato di includere elementi essenziali per la tua voglia di essere sempre super Posh, amic* intim* di Kim o di qualche magnate che si prende cura della pelle o dell’arredamento della casa o del look.

Cartine sigarette in oro 24 k

Ok, il primo che mi è venuto in mente non costa tantissimo, ma ti farà comunque sembrare mega ricco, poiché si sa che l’oro regala questa illusione, in più se lo usi per fumare ti sentirai ricco il doppio. Compra qui

Collana con pendaglio Malcolm X

Restando in tema gold, la collana in oro 18K di Jhonny Nelson è la dose di fiducia, portata intorno al collo, per quando stai dicendo la verità sui sistemi di potere oppressivi. Compra qui

Poltrona Louis Vuitton

Louis Vuitton lo conosciamo tutti, ma non tutti sanno che il mondo di Vuitton non è fatto solo di borsette di plastica costosissima ma anche di finti designer strapagati che il brand francese chiama per creare pezzi unici e irripetibili, menomale. Come ad esempio la poltrona sospesa Cocoon di Fernando e Humberto Campana che uniscono tecnologie d’avanguardia e la tradizione della pelletteria di Louis Vuitton. Io per averla dovrei scrivere articoli fino al 2087, ma magari voi no. Compra qui

Accessori pet Prada

Il cane si sa è il miglior amico dell’uomo, ma allora perchè non farlo diventare il miglior amico modaiolo dell’uomo? A rispondere a questa domanda ci pensa Miuccia Prada con la sua linea, arrivata in ritardo rispetto ad altri brand, per animali. Dal guinzaglio alla pettorina, passando per la cuccia e il collare. Insomma, Con Prada non sbagli mai. Compra qui

Spremiagrumi Dolce & Gabbana

Vuoi non regalare a Natale lo spremi agrumi di Smeg by quei due stilisti fintamente democratici e oltremodo irrilevanti alias Dolce&Gabbana? Brutto, è brutto; inutile, è inutile, ed è anche costoso. E’ il regalo giusto che nasconde una delle grandi verità: spremere gli uomini per la tua vita da super star. Compra qui

Harness Gucci

Da Gucci tra le mille cose che potevo scegliere ho scelto il meno ovvio, ma il più funny secondo me. L’harness che ieri utilizzavi per le tue serate fetish oggi puoi usarlo per le tue serate fashion. Un regalo che tutti ricorderanno nonostante vogliano in realtà dimenticarlo. Compra qui

Vaso-brocca con nudo di donna

Su Net-a-Porter ho trovato un vaso che mi ha lasciato un po’ perplesso, non perché fosse brutto e nemmeno perché bianco… forse perché è troppo piccolo per costare così tanto. Fatto è che se avessi abbastanza soldi lo comprerei ma per romperlo. Compra qui

Borsa a fiori in materiale riciclato

Questa borsa oltre ad essere non proprio my cup of coffee è la scusa giusta per ricordare di salvare il mondo dalla crisi ambientale, che sotto Natale è comunque un buon proposito. Compra qui

MUG – Tazze Christopher Kane

Le tazze (mo mug) nella lista dei regali di natale non possono mai mancare, io ho pensato a quelle di Christopher Kane, un designer che chissà che fine ha fatto. Però se ora sta a fare le tazze, forse non gli è andata proprio benissimo. Comunque, queste tazze mi piacciono seriamente. Vai a capire perché. Compra qui

Sale e pepe di Tiffany

Per chiudere un regalo sale&pepe nel vero senso della parole. Ci ha pensato Tiffany, metti che uno la mattina si sveglia e quando va a far Colazione da Tiffany, sul cappuccino ci vuole del sale o del pepe, anziché zucchero o cacao. Chi siamo noi per giudicare? Compra qui