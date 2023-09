Angelica Ross di Pose e AHS annuncia che “lascerà Hollywood” per buttarsi in politica

0:00 Ascolta l'articolo

A pochi giorni dalle critiche rivolte a Ryan Murphy, suo scopritore, e ad Emma Roberts, accusata di commenti transfobici sul seti di American Horror Story, Angelica Ross ha annunciato che vuole lasciare Hollywood e la recitazione per tentare la strada della politica a stelle e strisce.

Prima attrice transgender di sempre ad apparire contemporaneamente in due serie tv nonché la prima persona transgender a condurre un dibattito presidenziale, nel 2019, Ross ha svelato all’Hollywood Reporter che presto tornerà nella sua Georgia per preparare la sua prima candidatura politica. Angelica si è prima consultata con politici influenti dello Stato, come Renitta Shannon e Bruce Franks Jr., e ha ora deciso di compiere il grande passo. “Mi sto allontanando completamente da Hollywood. Ma sarò sempre quella che sono”, ha precisato Ross a THR. “Non è necessario stare in TV per essere una persona creativa, per vivere una vita creativa”. Angelica, va ricordato, è la fondatrice del TransTech Summit, che aiuta a formare e fornisce risorse per professionisti trans nel mondo della tecnologia. La scorsa settimana Ross ha partecipato al Black Queer Creative Summit del GLAAD, affrontando pubblicamente un dibattito relativo all’importanza del black queer e dei trans media.

“Non abbiamo condiviso la pienezza della nostra Blackness“, ha sottolineato Ross. “Quando alcune persone ottengono le chiavi, mostrano solo una parte molto violenta della nostra storia. Quindi è importante che le donne, le persone queer nere, le persone trans nere, si siedano e raccontino le loro storie”.

Per otto anni fidanzata con un italiano, che non voleva che si dichiarasse pubblicamente come donna trans, Angelica ha recentemente iniziato ad uscire con le donne. Lo scorso anno l’attrice, politicamente vicina ai democratici, chiese direttamente a Joe Biden di fare di più per le persone trans. Oggi 42enne, Angelica ha debuttato come attrice nel film Natale a Miami di Neri Parenti, nel 2005 al fianco di Christian De Sica e Massimo Boldi, ma è divenuta famosa grazie alle sue interpretazioni nelle serie Pose e American Horror Story. 16 gli episodi girati negli abiti di Candy Ferocity, per poi girare 19 episodi di AHS tra il 2019 e il 2021.

Ora la potenziale svolta politica.

