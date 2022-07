Adam B, l’emozionante coming out del conduttore: “Ora posso finalmente respirare, sono felice” – VIDEO

2 min. di lettura

22 anni appna, Adam B è uno YouTuber, attore e conduttore televisivo di Derry, nell’Irlanda del Nord. Ex co-presentatore degli show CBBC The Dog Ate My Homework e Blue Peter, Beales, che ha oltre 3 milioni di abbonati su YouTube, quasi 800.000 fan su TikTok e una collaborazione passata con Disney, ha fatto coming out in un video Youtube visto 424.511 volte in 3 giorni appena.

“Il coming out è la cosa più spaventosa che si possa fare“, ha scritto su TikTok. “Ma il sollievo successivo è indescrivibile. Una cosa molto importante su cui ho recentemente lavorato è l’essere più me stesso ed essere più felice. E voglio solo farvi sapere ragazzi che mi avete aiutato ad aprirmi e ad essere quello che sono. E vorrei solo farvi sapere che sono gay”.

Un video di nove minuti, intitolato I’m Gay, in patria diventato virale. “Sono gay. L’ho detto. Alla fine vi ho detto qualcosa che volevo dirti da molto tempo“, esordisce Adam ad inizio filmato, mentre sventola una bandiera del Progress Pride. Al suo fianco sua madre, suo padre e suo fratello, che si chiedono perché tutto dovrebbe essere diverso solo e soltanto perché gay.

“Una cosa che amo di tutti loro è che quando gliel’ho detto, non è cambiato nulla, ed è la sensazione migliore di sempre“, confessa Adam. “Essere in grado di amare la vita, svegliarsi la mattina e sentirsi come se nulla fosse cambiato”.

Adam ha consigliato ai propri follower di “aprirsi” e di “parlare di qualsiasi cosa voi abbiate in mente”, aggiungendo: “Aprirsi è stata la cosa migliore di sempre. Sono stato immediatamente un milione di volte meglio quando l’ho detto”. Il giovane ha anche rivelato di aver trovato l’amore. “Ora posso finalmente respirare, sono felice”.

