Agnadello, pioggia di foto per dire basta all’omotransfobia dal piccolo comune lombardo

Agnadello è un piccolo comune di circa 4000 abitanti della provincia di Cremona, in Lombardia. Proprio qui la 38enne Federica Verduzzo, che da 10 anni abita ad Agnadello e da 4 vive con l’amata Clara, ha chiesto sui social a tutti gli Agnadellesi che vogliono sostenere la legge contro l’omotransfobia di scattarsi una foto con la scritta, “Agnadello contro l’omotransfobia“.

Federica e Clara, come scritto da IlGiorno, solo felicemente innamorate e insieme crescono i due figli di 14 e 11 anni che Verduzzo ha avuto con l’ex marito. In 10 giorni già una cinquantina di foto sono arrivate a destinazione, per un evento che prende forma dopo le parole espresse da don Mario Martinengo, parroco di Agnadello che il mese scorso aveva definito i gay ‘malati’, nel corso di un’omelia. Inevitabile la bufera, con il parroco che in diretta tv con Barbara D’Urso provò così a scusarsi: “Non ho mai cacciato un omosessuale in vita mia, ho qualche amico omosessuale e non ho mai giudicato nessuno, perché è il Vangelo stesso che mi dice che non devo farlo. Devo però giudicare le situazioni scorrette. Io ti dico quello che trovo nella legge di Dio: che ora come ora rapporti fra due persone dello stesso sesso sono scorretti. Non è il mio pensiero, ma quello della dottrina cristiana“.