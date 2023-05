Aiello, il video omoerotico di “Mi piaci Molto” con Alessio Lapadula

0:00 Ascolta l'articolo

C’è chi urla al rainbow washing dinanzi al video di Mi piace Molto, nuovo singolo di Aiello che trasuda omoerotismo.

Diretto da Shipmate, il video mostra il 37enne cantante cosentino insieme al 27enne Alessio Lapadula, ballerino di Salerno ex concorrente di Amici di Maria e a seguire professinista della trasmissione.

Aiello e Alessio, ex della collega ballerina Elena D’Amario, si rincorrono, si prendono, si guardano, si abbracciano, si lanciano petali di rose, si suonano parti del corpo, si sfidano, si stringono, mentre il cantante guarda intensamente Lapadula cantando “Tutta la notte, ho il cuore che batte, se non ti trovo accanto la domenica tutta la notte, facciamo l’amore, io non dormo se non ci sei tu“.

Mi piace molto è il singolo estratto da Romantico, nuovo disco di Aiello che si è “stancato di vedere gente che gode più di un like anziché invitarti a cena e fare del sano sesso“, ha confessato a LaRepubblica. “Sembra di vivere l’epoca che accorcia le distanze ed è invece il contrario, è un periodo stratossico nel quale abbiamo il timore di avvicinarci agli altri, ci siamo inariditi un po’ tutti. Ma io sono romantico, sono quello che arriva alla porta con i fiori. Non mi va di raccontarmi duro, lo rivendico questo romanticismo, anzi penso che sia un atto di coraggio, rivoluzionario di questi tempi, contro la freddezza e la distanza da social media. Il pezzo e l’idea di questo disco sono nate in maniera molto naturale, anche l’immagine della copertina: io ero il cupido del romantici, ho lanciato frecce che erano le mie canzoni, ma sono anche stato trafitto da quelle frecce. Racconto ancora una volta quello che ho vissuto“.

Un romanticismo che nel primo video Aiello ha deciso di condividere con un uomo. La copertina del disco, tra le altre cose, rimanda a San Sebastiano, considerato la prima vera icona gay della storia.

