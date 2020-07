Zan e Luxuria rispondono ad Arcilesbica: “Anche la Corte costituzionale sancisce il diritto a vivere la propria identità di genere

Dalle pagine de LaRepubblica, Zan ha inoltre sottolineato come l’utilizzo del termine “transessualità” al posto di “identità di genere” finirebbe per non tutelare le persone trans non operate. Ma “non è vero“, ha ribattuto Sara Rinaudo da Arcilesbica. “Chi accede al percorso di transizione è tutelato/a, perché transessuale non è solo chi ha completato la transizione, ma anche chi la inizia! L’on. Zan dica se ha in mente chi non vuole nessun percorso di transizione ma, in nome dell’identità di genere, vuole sentirsi trattare a tutti gli effetti come donna anche se maschio (e come uomo anche se femmina). Questo non è accettabile”.

Al dibattito ha preso parte anche Vladimir Luxuria, su Twitter, che ha sottolineato come “Identitè di Genere” sia “una definizione usata nel linguaggio giuridico internazionale: la possibilità che qualcuno possa non identificarsi completamente o parzialmente nel sesso biologico; siamo corpo, mente e cuore”.

Proprio Alessandro Zan ha premiato Vladimir Luxuria, ieri sera nel corso della serata inaugurale del Padova Pride Village, in quanto ‘persona LGBT+ dell’anno‘.