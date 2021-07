Zan: “Non si può togliere l’identità di genere, meglio nessuna legge che una legge discriminatoria”

2 minuti di lettura

Ospite di In Onda su La7, Alessandro Zan ha commentato in diretta tv la lunga giornata politica vista in Senato, con i due Matteo, Renzi e Salvini, a chiedere a gran voce accordi bipartisan e modifiche alla legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo. Impallinate le pregiudiziali di costituzionalità dalla maggioranza che ha già approvato il DDL alla Camera, che alla luce del sole esiste ed è palese per poi covare tradimenti al cospetto del voto segreto, Zan ha giustamente ricordato come anche a Montecitorio ci fu un ‘Vietnam parlamentare’, con voti segreti abbattuti dall’allora compatta maggioranza del Conte II.

“Ora inizia la discussione generale e vedremo se la Lega vuole davvero una legge“, ha rimarcato il deputato Pd, dinanzi ad una Lega che da una parte annuncia l’intenzione di voler presentare migliaia di emendamenti, insieme a Fratelli d’Italia, per poi gridare al benaltrismo e al punto d’incontro. “Si rischia di arrivare a settembre con il voto“, ha predetto Zan dinanzi all’eventualità del fiume di emendamenti delle destre. “Dicono che c’è altro a cui pensare ma presentano migliaia di emendamenti. Se l’approvassimo subito potremmo poi occuparci di altro“.

Richieste di mediazioni che Pd, 5 Stelle e LeU continuano a rinviare al mittente, perché al centro del contendere c’è quell’identità di genere che cancellerebbe le persone transgender da qualsivoglia tutela, se cassata dal DDL.

La proposta di Ostellari del togliere l’identità di genere non è un dettaglio, è una crudeltà. Si può mediare su tutto ma non sulla dignità delle persone. Meglio nessuna legge che una legge discriminatoria. Il termine identità di genere serve per proteggere le persone transgender, che sono le più discriminate tra i discriminati. Non possiamo accettare mediazioni su questo, non sulla vita delle persone. Togliere o aggiungere una parola ha conseguenze.

“Il DDL approvato alla Camera è già frutto di tante mediazioni“, ha insistito Zan, “ma non si può transigere una mediazione sulla carne viva delle persone, sui diritti umani“. Da oggi lo scontro sarà pressoché quotidiano, in aula, con il via alla discussione generale che promette fake news a profusione. Prepariamoci al peggio.