Alexander Lincoln, l’attore fa coming out: “Non sono etero”

29enne attore inglese recentemente visto nel film queer In from the Side, Alexander Lincoln ha fatto coming out su Instagram. Esploso in tv grazie al personaggio di Jamie Tate nella soap Emmerdale, da lui girata per 300 episodi, Lincoln ha ricordato con orgoglio la nomination strappata per la migliore interpretazion ai British Independent Film Awards (BIFA) con In from the Side: “È stato un momento ENORME per me”. “Sono infinitamente orgoglioso di questo film e di ciò che continua a fare e di come continui a farsi amare dal pubblico“.

Tra i commenti a questo post un follower ha scritto: “Ho adorato il film e i suoi attori, che sono molto belli, ma credo anche che gli attori si atteggino a gay ma non lo sono. È un mio dubbio?“. Ed è qui che Lincoln ha semplicemente risposto: “Grazie mille, lo apprezzo davvero!!!! E no, io non sono etero“, seguito da un’emoji a forma di cuore.

Precedentemente, via Attitude, l’attore aveva parlato della sua visione di sessualità come “uno spettro“, priva di etichette. “Per me l’attrazione sessuale ha sempre avuto più a che fare con la persona che con il suo genere.”

Film di apertura della trentasettesima edizione del Lovers Film Festival, In from the Side di Matt Carter è ambientato nel mondo del rugby gay, visto dall’interno: la forza, la bellezza, gli affetti, le avventure di due rugbisti, che contravvengono alla regola principale di non innamorarsi di un compagno di squadra. Stanchezza, sudore e fango si fondono con la passione degli innamorati e con i problemi personali e di spogliatoio.

