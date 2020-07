ALL OUT, avvia la tua campagna per i diritti LGBT

All Out è un movimento globale per l’amore e l’uguaglianza. Mobilitiamo migliaia di persone per costruire un mondo dove nessuno dovrà sacrificare la propria famiglia, libertà, sicurezza o dignità a causa della sua identità o di quella della persona che ama. Per diversi anni, All Out ha gestito con successo campagne online per i diritti LGBT+ in tutto il mondo. Ora vogliono fare un altro passo avanti, dando più potere ai propri membri e partner italiani.

Sei stato testimone di una discriminazione nei confronti di un tuo collega LGBT+ e vuoi fare qualcosa per aiutarlo? Stanno organizzando una conferenza anti-LGBT+ nella tua città e vuoi protestare? Vorresti che i politici italiani facessero di più per tutelare i diritti delle persone LGBT+?

All Out ha creato una nuova fantastica piattaforma che offre a tutti un modo semplice e facile per lanciare la propria campagna sui diritti LGBT+. È l’unica piattaforma in tutto il mondo dedicata esclusivamente ai diritti LGBT+ ed è anche completamente sicura e gratuita. “Non venderemo mai i vostri dati o quelli delle persone che hanno firmato la vostra petizione. Inoltre, siamo persone reali che ti possono aiutare se serve”, assicurano.

Il sito è creato e gestito dal team di All Out, ma la maggior parte delle petizioni che vedete sono state create dagli utenti. Questo sito esiste perché All Out crede che la forza delle persone possa produrre cambiamenti a livello locale, regionale e persino mondiale. “Vogliamo dare a tutti il potere di difendere i diritti LGBT+ nelle loro comunità, su scala locale, nazionale e anche globale”, precisano.

Lanciando la tua petizione su questa piattaforma, la tua campagna entrerà in rete con un movimento globale per i diritti LGBT+, ricevendo il sostegno e la solidarietà di tutti i membri di All Out, in ogni parte del mondo.

Ecco i semplici passaggi per lanciare una petizione.

Crea il tuo account gratuito e sicuro.

Crea la tua petizione compilando un modulo molto semplice che ti guida passo dopo passo. Ci vogliono solo pochi minuti.

Entro 24 ore, la pubblicheremo o ti contatteremo personalmente per darti consigli su come migliorare la tua campagna.

A questo punto, potrai iniziare a condividere la tua petizione sui social media, inviarla via e-mail e chiedere ai tuoi amici di firmarla.

Potrai anche contattare associazioni, giornalisti o chiunque altro possa aiutarti a ottenere ancora più visibilità per la tua campagna.

Tutto qui! In tutto il mondo i membri di All Out lanciano le loro petizioni per cambiare davvero le cose. Per avere maggiori informazioni sulla nuova piattaforma potete andare sulla pagina delle FAQ.