Amici di Maria, al via la 20esima edizione con le novità Lorella Cuccarini e Arisa

Domani alle ore 14.10 su Canale5 prenderà vita la prima puntata della 20esima edizione di “Amici”, condotta ovviamente da Maria De Filippi. La nuova classe del talent Mediaset è pronta a formarsi, con il programma in onda attenendosi alle regole da contenimento Covid-19.

Gli allievi che entreranno a far parte della scuola di “Amici” vivranno 24 ore su 24 all’interno degli studi Titanus Elios in Roma, monitorati costantemente attraverso tamponi molecolari per garantire la loro salute e quella degli altri (si sono gia’ sottoposti a quarantena).

Anche quest’anno sono sei i professori che compongono il corpo docente della scuola. Per il ballo, confermatissime Alessandra Celentano e Veronica Peparini a cui si aggiunge Lorella Cuccarini, new entry di peso di stagione, in fuga dalla Rai dopo le polemiche di pochi mesi fa con La Vita in diretta e Alberto Matano. Per il canto, sono presenti Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, affiancati dalla grande novità Arisa, vincitrice di due Festival di Sanremo (nel 2009 da esordiente e nel 2014 nella categoria Big) nonché ex giudice di X Factor. La presenza della Cuccarini, negli ultimi anni più volte andata incontro a discusse dichiarazioni nei confronti di quella comunità LGBT che per decenni l’ha adorata, ha ovviamente già spaccato il web, tra favorevoli e contrari,