Angelica Ross di Pose: “Il mio ex italiano mi chiedeva di nascondere il mio essere trans”

Esplosa grazie a Ryan Murphy, che l’ha voluta prima in Pose e a seguire in American Horror Story, Angelica Ross si è concessa una lunga intervista a cuore aperto nel corso dell’ATX TV Festival. L’attrice, secondo quanto riportato da PageSix, ha rivelato di aver avuto un ex che le chiedeva di nascondere il suo io più vero e autentico, tacendo il pubblico la propria transessualità.

Era italiano, bello e forse avrebbe funzionato se avessi scelto di continuare a nascondermi, di vivere nella sua ombra e proteggere la sua immagine di maschio etero nel mondo, o qualsiasi altra cosa.

All’epoca Angelica pensava che fosse il meglio che potesse ottenere, e ancora oggi ci sono molte persone trans che la pensano allo stesso modo. “Anche se non ti porterà a casa sua per conoscere la sua famiglia o se non ti suona il clacson fuori dalla porta e ti porta a cena fuori, o se continua a minacciare la vostra relazione per tutto il tempo o qualsiasi altra cosa, questo è il meglio che accadrà“, ricorda di aver pensato la Ross, che alla fine ha trovato la forza di lasciarlo. “L’audacia che ho avuto nel dirmi che meritavo di più, di amarmi abbastanza da lasciarlo e scommettere su me stessa dopo anni passati a capirlo.”

Cercare di vivere nell’ombra ha messo a dura prova Ross, ma ora è molto più felice, anche se è single. “Sono molto contenta della strada intrapresa dalla mia vita, di come sono sbocciata nella donna che sono ora”. “Ma non ero così sicura di me stessa e del mio corpo, del mio aspetto. Ero sempre terrorizzata all’idea di essere scoperta e quindi durante le lezioni di recitazione al college ero così nervosa. I miei insegnanti non lo sapevano, nessuno lo sapeva, per la mia sicurezza nel campus. Non potrei mai arrivare al vertice nascondendo parti di me stessa, nel senso che come attrice devi essere in grado di lasciarti andare al ruolo e non preoccuparti di come sembri“.

Ora, come dimostra la sua carriera, Angelica è in rampa di lancio. Dopo Pose è attesa di nuovo in tv con la decima stagione di American Horror Story, intitolata Double Feature. “Sono una persona che sta solo sfondando”. “Ho appena iniziato… anche se ho 40 anni, mi state vedendo solo adesso uscire dalla superficie.”