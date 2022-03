Angelica Ross di Pose chiede a Joe Biden di fare di più per le persone trans: “Parlare è facile” – VIDEO

2 minuti di lettura

Star di Pose ed American Horror Story, Angelica Ross ha invitato l’amministrazione Biden ad agire rapidamente e concretamente per aiutare la comunità LGBTQ, con particolare attenzione nei confronti dei giovani trans*.

Angelica ha dato vita ad un LGBTQ State of the Union dal canale tv Logo, in alternativa al celebre discorso sullo stato dell’Unione che il Presidente Joe Biden stava tenendo nel medesimo istante.

“Tutti stiamo vivendo un momento di perdite senza precedenti, difficoltà finanziarie e discordia socio-politica“, ha sottolineato Angelica. “Sappiamo che questi problemi hanno un impatto sproporzionato sui più emarginati tra noi, quindi abbiamo bisogno che i nostri leader facciano di più per proteggere la nostra comunità LGBTQ+, ma in particolare le nostre sorelle e fratelli neri trans“.

Ricordando le 51 persone transamericane uccise negli Usa nel 2021, Angelica ha definito la loro perdita come “devastante“, lamentando un aumento della violenza verbale e di transfobiche sul suolo nazionale. Ross ha esortato le persone cis-LGBTQ bianche a difendere i loro fratelli e sorelle trans. Per quanto riguarda l’attuale amministrazione, l’attrice ha applaudito il discorso pronunciato da Biden in occasione del Trans Day of Visibility, ma tutto questo, ha rimarcato Angelica, non basta e non può bastare.

Rivolgendosi direttamente a Biden, ha aggiunto: “Dici che i giovani trans sono coraggiosi e di avere le spalle coperte dalla Casa Bianca, ma la tua amministrazione non ha fatto abbastanza per proteggerli a sufficienza. Parlare è facile. Abbiamo bisogno che tu agisca”.

In tal senso, Ross ha ricordato come l’approvazione dell’Equality Act, che è fermo da tempo al Senato dopo l’approvazione alla Camera, possa davvero fare la differenza. “Esortiamo il Congresso a portare avanti questo rivoluzionario disegno di legge e imploriamo l’amministrazione Biden: continui a fare pressione su di loro affinché tutto ciò avvenga”.

Verso la fine del suo discorso, Angelica si è così rivolta alle persone trans e non binarie: “Io vi vedo. Capisco il dolore che provate nel vedere le vostre libertà fondamentali trasformate in pedine nello sconnesso sistema politico della nostra nazione. Se a volte sembra tutto opprimente, avete ragione; lo è. Ma ascoltate, miei car*, perché questo è importante. Voi siete straordinari. Siete potenti. Siete inarrestabili. Nessuna retorica odiosa potrà mai cambiare le cose”.

Nel suo primo discorso sullo stato dell’Unione, il presidente Joe Biden ha dichiarato: “Per i nostri americani LGBTQ+, dobbiamo finalmente portare sulla mia scrivania l’Equality Act. L’assalto delle leggi statali contro gli americani transgender e le loro famiglie è semplicemente sbagliato. Come ho già detto, e mi rivolgo specialmente ai nostri transgender americani più giovani, vi darò sempre sostegno come presidente, così da poter essere voi stessi e raggiungere il potenziale a voi dato da Dio”.

GLAAD, associazione LGBTQ d’America, ha accolto con favore le parole di Biden, precisando che nel 2022 sono stati presentati 195 progetti di legge statali, la maggior parte dei quali rivolti alla comunità transgender.

