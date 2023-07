Apartheid al Pantheon: “Denunceremo salumeria che non ha venduto l’acqua ad un ragazzo perché gay”

0:00 Ascolta l'articolo

Vi abbiamo raccontato questa mattina quanto avvenuto ieri pomeriggio al Pantheon, dove si stava tenendo un sit-in di protesta contro il DDL Varchi che vuole rendere “reato universale” la gestazione per altri. Jean-Pierre Moreno, socio e membro della segreteria di Gaynet, è stato aggredito dal titolare di una salumeria della piazza, che lo ha cacciato dal locale negandogli l’acquisto di una bottiglietta d’acqua, al grido “fuori dal mio locale ricchi*ni del ca**o“. Tutto questo perché Jean-Pierre aveva con sè un ventaglio arcobaleno.

Parole sconcertanti che hanno scatenato la reazione dei presenti in piazza e la pronta risposta di Rosario Coco, Presidente di Gaynet

“Si tratta di un episodio poteva accadere a chiunque, reso ancora più increscioso dal caldo di questi gironi, che coinvolge tutte le persone che supportano la causa dei diritti civili, la nostra associazione, le famiglie arcobaleno, la collettività Lgbtqia+ tutta“, ha tuonato Coco. “Si tratta di un gesto illegale che dovrebbe equivalere al razzismo, come purtroppo ancora non avviene in Italia, e che è figlio della violenta propaganda messa in campo da questa maggioranza contro le famiglie arcobaleno e la causa Lgbtqia+. Moreno si è già mosso per denunciare l’accaduto, faremo valere tutti gli strumenti legali a disposizione affinchè questo episodio serva da lezione contro certo rigurgiti da aparthaid che si stanno manifestando anche anche in altri Paesi, tra cui gli Stati Uniti. Ci aspettiamo che la maggioranza e la Premier Meloni condannino l’accaduto senza esitazioni e ribadiscano con chiarezza che nessun commerciante può agire simili discriminazioni”.

Dura anche la reazione del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, che ha parlato di un “gravissimo incidente che illustra tristemente alla perfezione i tempi in cui stiamo vivendo”. “Incredibile anche la reazione indifferente alla minaccia di chiamare la polizia, presente in piazza, come se fosse normale e lecito insultare e discriminare. Un senso di impunità e anzi di autolegittimazione che non è crollato neanche alla comparsa delle forze dell’ordine nel locale e del ritorno di Moreno, accompagnato da una decina di persone. Mentre alla Camera si decide se ratificare una nuova forma di violenza di stato, nelle strade avvengono episodi come questo che danno l’esatta misura dell’omofobia e dell’odio instillato da alcune forze politiche“.

Da parte del governo Meloni, oggi impegnato a votare l’obbrobrio giuridico Varchi, ancora nessun accenno su quanto avvenuto ieri al Pantheon.

