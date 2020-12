Arcilesbica Nazionale attacca Elliot Page: ‘tutto pur di non essere donne’

Arcilesbica Nazionale, come i peggiori transfobici su piazza, ha attaccato Elliot Page, attore che ieri ha deciso di uscire come uomo trans non binario.

Si conoscono bene le posizioni dell’associazione riguardo la comunità transgender. Da anni, infatti, i militanti di Arcilesbica portano avanti una missione paragonabile alle idee condivise da J. K. Rowling nell’arco di tutto il 2020.

Un post, il loro, definito ironico. Ma che invece ribadisce tutto il loro odio e disprezzo nei confronti della comunità T:

Colpitu dal coming out di Elliot Page, alcun* [email protected] di ArciLesbica prendono coscienzo di sé. Cristino, Stello, Beatore, Luiso, Lucìo, Saro, Flavìo ora sono felici ma soffrono: “tutto pur di non essere donne”.

Elliot Page e la comunità Trans presa di mira da Arcilesbica Nazionale

Non considerando la disforia di genere, non considerando il disagio e la discriminazione che una persona trans deve sopportare ogni giorno, Arcilesbica Nazionale parla di Elliot Page con un post ironico, altamente offensivo, che conclude con “Tutto pur di non essere donne“.