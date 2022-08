Arisa nuda su Instagram: “Sono tutte le donne, e sono anche un uomo”

2 min. di lettura

Il corpo può diventare arte, ed essere capace di trasmettere messaggi profondi e controversi anche senza bisogno di parole.

Ed è proprio così che Arisa ha colto tutti di sorpresa, ieri, con il suo recentissimo post su Instagram dove posa nuda con la caption “I’m every woman, but I’m a man, too. And there’s nothing wrong with me”.

Poche parole per trasmettere un sentimento potentissimo di riappropriazione del proprio corpo dopo che – agli albori della sua carriera – era stata categorizzata come il “brutto anatroccolo”, epiteto che ha segnato, come da sue dichiarazioni, una grande ferita nella sua autostima.

Ma anche un grande grido di libertà, raccolto nel suo ultimo album uscito a Novembre 2021 “Ero Romantica”, dove Arisa esplora il suo bisogno di passione, il desiderio di riaffermare la sua femminilità, ma anche la sua fluidità, concentrandosi su valori come l’uguaglianza e l’inclusività.

Una nuova Arisa

Con un vero e proprio statement sul suo profilo Instagram, Arisa ha segnato il termine di un’esperienza per cominciarne un’altra, votata all’essere sé stessə senza vergogna e alla libertà di espressione.

Una nuova icona di body positivity, che si libera una volta per tutte della “categoria” a cui è stata assegnata e si ricongiunge una volta per tutte con quel corpo solo suo, scevro da qualsiasi preconcetto e giudizio da giornaletto di gossip.

“Sono tutte le donne: perché ogni donna nasconde l’Universo dentro di sé e tutti ne siamo parte. E sono anche un uomo: perché una donna sola in una società ancora tanto retrograda o maschilista deve imparare a esserlo. Deve essere forte e rude, capace di combattere il più becero machismo e l’incomprensione da parte di alcune altre di Noi, senza mai perdere la propria femminilità, continuando ad amare. E non trovo nulla di sbagliato in questo”

Il riappropriarsi di tutte le parti della propria identità – maschile e femminile, e tutto ciò che sta nel mezzo – è la sfida dell’essere umano del 21esimo secolo. Non è semplice andare oltre agli stereotipi, alle ossessioni e ai canoni estetici che ci impongono di reprimere e nascondere alcune parti di noi.

E un’Arisa che posa nuda su Instagram è una sfida alle aspettative della società patriarcale, sceglie chi può e chi non può sentirsi bell*, sexy e femminile.

Con questo, l’autrice – tramite questo gesto, ma anche nei testi del suo nuovo album – vuole comunicare l’importanza di rincorrere la felicità, qualsiasi cosa essa implichi, anche la sessualità, che viene affrontata con una leggera consapevolezza.

Naturalmente, su Instagram il seno dev’essere rigorosamente coperto da pixel per evitare la censura – anche quando si tratta di arte – e le mani poste sulle parti intime. Ma l’immagine rimane comunque di grande effetto per gli utenti che la incontrano.

Nel post è stato taggato il profilo ufficiale della comunità LGBTQIA+ in Italia: Arisa è stata una delle performer al Pride di Padova, e si è esibita sul palco in supporto dei diritti civili e contro le discriminazioni, in nome dell’amore universale.

“Ero Romantica” diventerà sicuramente un’icona per tutti coloro che ancora oggi fanno fatica a esplorare la loro sfera più intima perché reputati “non degni” dai canoni estetici e societari imposti da secoli di retaggio patriarcale.

Il messaggio è solo uno: essere liberi e amarsi oltre ogni confine.

