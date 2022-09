Arriva la moneta da 2 Euro con il volto di Raffaella Carrà

2 min. di lettura

Un’icona è per sempre, ovunque andiamo!

Proprio per questo, dal prossimo anno le monete da 2 euro avranno il volto di Raffaella Carrà. A confermarlo è stato Fabio Canino – giudice di Ballando sotto le stelle, radiospeaker, e storico amica di Carrà – alla presentazione presso il Festival della Tv a Dogliani, del suo libro Raffabook. Più che un libro, uno show del sabato sera, scritto insieme a Roberto Mancinelli.

Difatti, oltre a coniare monete per la numismatica da collezione, ogni anno la Zona Euro ha la possibilità di coniare monete da 2 euro a scopo celebrativo e commemorativo, con il fine di celebrare anniversari, eventi storici, e ricorrenze fondamentali per la storia del paese (sempre nel 2022, sono state coniate delle monete per celebrare il 35esimo anniversario del programma Erasmus, con monete da 2 euro per ricordare i 30 anni dalla morte di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone). Quest’anno è il turno della più grande icona dell’intrattenimento italiano, dotata di un’ironia e sagacia che l’hanno resa irremovibile dai cuori di chiunque.

Ma questo non è il primo omaggio a Carrà. Dopo la sua tragica uscita di scena lo scorso 5 Luglio 2021, numerosi sono stati gli omaggi delle istituzioni alla star italiana: dal lungomare di Bellaria, paese dov’è cresciuta ormai dedicato a suo nome, alla plaza al centro di Madrid rinominata proprio Raffaella Carrà, al murales alla gay street (vergognosamente distrutto lo scorso Agosto) le intestazioni del centro di produzione Rai in Via Teulada a Roma. Solo alcuni degli innumerevoli tributi a nome di una stella inscalfibile nel firmamento italiano, che continuerà a fare rumore da qui all’eternità.

