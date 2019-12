Si chiama ‘Be More Popcorn’ ed è la serie tv animata interamente dedicata al pubblico LGBT

È un progetto tutto italiano quello di Be More Popcorn, serie tv animata dalle sfumature LGBT, creata dalla disegnatrice e filmaker Sara Corbioli. Con un’ironia pungente, fresca e graffiante, l’autrice – attraverso le vite strampalate di 6 personaggi – racconta con un occhio attento, i miti, gli usi e costumi della comunità gay. Di grande successo qui in Italia, il progetto è stato presentato anche al Florence Queer Festival e al San Antonio Queer Festival in Texas.

L’idea di base di Be More Popcorn è molto semplice: tutti nasciamo uguali, tra di noi siamo identici. Solo crescendo però esplode la consapevolezza di chi siamo e cosa vorremmo essere. E quando in un gruppo omogeneo di personaggi fuori di testa esplode la consapevolezza di essere omosessuali, la situazione si fa ancora più interessante. Il nome ‘Be More Popcorn’ incita proprio a questo: “sii te stesso e non ti nascondere“.

La serie parla di amici, di vittorie, di sconfitte e di vita vissuta. Protagonista è Riley, una ragazza lesbica che lavora come cameriera in un ristorante di tendenza. È vegana con il sogno di diventare una chef. Vive insieme a Marlon, un twink atletico, eccentrico ed esuberante che è stato cacciato di casa dai genitori una volta che ha fatto coming out. Si aggiunge Paulette, interesse amoroso di Riley e classica etero confusa; e poi c’è Theodora, una lesbica mascolina che vive nella dependance dei suoi genitori. E poi c’è Angelica, una drag queen e Max, il gay bear proprietario dell’Holy Spirit.