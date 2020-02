‘Se stanno li a baciarsi così, danno fastidio’: a Roma ragazzo gay pestato da 4 omofobi

Ancora omofobia. Ancora il branco contro uno solo. E’ successo a Roma, e la vittima è un ragazzo che ha denunciato l’accaduto su Facebook, con la foto del volto dopo l’aggressione. Sul post condiviso poi sul profilo Facebook, ha scritto:

“Se stanno li a baciarsi così, danno fastidio”

Parlo tanto e difendo queste cose ma non mi sarei mai aspettato accadesse a me. Forse volevano farmi impersonare La casa de Papel come si deve. O forse erano soltanto degli omofobi di merda.

Stiamo zitti, eh.

Non ne parliamo perché sennò passa tutto per vittimismo.

Codardi

Ancora una volta, ci ritroviamo a dover riportare l’ennesimo caso di omofobia, dove un ragazzo gay è stato pestato a sangue solo perché si sarebbe baciato con il suo compagno. Da quanto capito, è successo la notte del 26febbraio, in una zona ancora imprecisata di Roma.

La forza di Michele, dopo l’aggressione omofoba a Roma

Ma Michele, questo il nome del ragazzo vittima dell’aggressione omofoba di Roma, non ha perso il suo entusiasmo, e cerca di affrontare il fatto con ironia, come ha scritto in un secondo post, ieri pomeriggio:

Comunque mi sono dato la spiegazione di quello che è accaduto l’altra notte: Sono troppo favoloso e volevano imbruttirmi ma tra qualche giorno ritornerò ad essere la fantasmagorica winx quale sono.

Al momento, non si sa se Michele abbia denunciato il tutto ai Carabinieri di Roma Capitale.