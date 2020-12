Barbara D’Urso scende in politica: “Me l’hanno chiesto e lo farò”

Checché ne dicano i comunicati stampa Mediaset i tanti, troppi (?) programmi di Barbara D’Urso non fanno certamente sfracelli Auditel, tanto da portare la conduttrice di Canale 5 a reimmaginare il proprio futuro professionale.

Intervistata da Giovanni Ciacci per Oggi, Barbara D’Urso si è infatti detta pronta a scendere in politica.

Votavo per il Partito comunista quando c’era il comunismo, ero di sinistra. Ancora oggi continuo a essere dalla parte del popolo… Mi hanno chiesto mille volte di scendere in politica, prima o poi lo farò.

Chi le abbia chiesto cotanto non è chiaro, così come le tempistiche risultano vaghe, ma la 63enne D’Urso potrebbe seguire le orme di ex colleghe come Gabriella Carlucci, per 12 anni deputata, Mara Carfagna, che fu ministra berlusconiana, Elisabetta Gardini e Iva Zanicchi, a lungo eurodeputate. Quel suo sentirsi ‘dalla parte del popolo’ potrebbe voler dir tutto o niente, tanto da ipotizzare persino un abbraccio a quei sovranisti/populisti che quotidianamente fanno capolino nelle sue trasmissioni. Ma in quel caso come potrebbe conciliare la propria discesa politica in un simile campo con le battaglie per i diritti LGBT, da lei sempre con orgoglio difese?