Benediction, il trailer del biopic sul poeta soldato gay Siegfried Loraine Sassoon

Siegfried Loraine Sassoon è stato un poeta inglese, nato nel 1886 e morto nel 1967. Omosessuale dichiarato, Siegfried, diventato celebre grazie ai suoi poemi dai toni satirici contro la Prima guerra mondiale, sbarca ora al cinema sotto forma di biopic. Benediction il titolo della pellicola diretta dal 76enne Terence Davies, oggi trainata dal primisismo trailer.

Protagonisti negli abiti del poeta, chiaramente in due età differenti, Jack Lowden di Mary Queen of Scots e il grande Peter Capaldi di Doctor Who. Nel cast anche Gemma Jones, Geraldine James e Jeremy Irvine, chiamato ad interpretare uno dei più celebri amori di Sassoon, l’attore Ivor Novello. Tom Blyth sarà invece Glen Byam Shaw, altro famoso amante del poeta.

Gli anni del primo dopoguerra sono gli anni in cui Siegfried non fa nulla per nascondere il proprio orientamento sessuale, intrecciando storie con l’artista Gabriel Atkin, il nobile tedesco Filippo d’Assia, lo scrittore Beverley Nichols, e il nobile Stephen Tennant, che nel film sarà interpretato da Anton Lesser. Proprio Tennant lasciò un’indelebile impronta sulla vita di Sassoon, che ha trascorso decenni a lottare per venire a patti con la propria sessualità.

Nel dicembre 1933, sorprendentemente, sposò Hester Gatty, con la quale ebbe di figlio, George, noto studioso e scrittore morto nel 2006. Il matrimonio finì dopo la Seconda guerra mondiale, nel 1945. Nel 1957 Sassoon si convertì al cattolicesimo.

Benediction, presentato al BFI London Film Festival dello scorso anno e candidato a 2 British Independent Film Awards, uscirà nei cinema inglesi in primavera. La sinossi ufficiale recita: “Un uomo complesso sopravvissuto agli orrori della prima guerra mondiale, Siegfried Sassoon, un soldato decorato per il suo coraggio sul campo di battaglia, divenne un aspro critico del governo per il suo voler proseguire la guerra quando venne dichiarato inabile alla leva. Leggendario ancora oggi per le sue poesie ispirate dalle sue esperienze sul fronte occidentale, era adorato sia dai membri dell’aristocrazia che dalle star della scena letteraria e teatrale di Londra. Ha intrapreso relazioni con diversi uomini di alto profilo mentre cercava di venire a patti con la sua omosessualità, mentre allo stesso tempo, spezzato dagli orrori della guerra, il viaggio della sua vita è diventato una ricerca di salvezza“.

